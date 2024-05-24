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Кокосовый пудинг с семенами чиа: простой десерт без выпечки. В нём много клетчатки и белка!

Как приготовить кокосовый пудинг с семенами чиа

Еда

Кокосовый пудинг с семенами чиа — вкусный и полезный завтрак.

Как приготовить кокосовый пудинг с семенами чиа
Фото: commons.wikimedia.org by ParentingPatch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот десерт чрезвычайно полезен для здоровья, поскольку богат клетчаткой, он может стать идеальным завтраком, если вы соблюдаете диету. 

Ингредиенты 

  • 1/2 стакана семян чиа
  • 2 чашки кокосового молока
  • 1 столовая ложка мёда
  • Кокосовая стружка по необходимости

Приготовление

Возьмите большую миску и добавьте в неё семена чиа, мёд и кокосовое молоко. Хорошо перемешайте и накройте крышкой. Поставьте на некоторое время в холодильник. Затем проверьте консистенцию. Если семена чиа увеличились в размерах, то пудинг получится густым. Украсьте десерт кокосовой стружкой.

Кокосовый пудинг с семенами чиа и свежими ягодами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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