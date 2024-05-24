Кокосовый пудинг с семенами чиа: простой десерт без выпечки. В нём много клетчатки и белка!

Кокосовый пудинг с семенами чиа — вкусный и полезный завтрак.
Этот десерт чрезвычайно полезен для здоровья, поскольку богат клетчаткой, он может стать идеальным завтраком, если вы соблюдаете диету.
Возьмите большую миску и добавьте в неё семена чиа, мёд и кокосовое молоко. Хорошо перемешайте и накройте крышкой. Поставьте на некоторое время в холодильник. Затем проверьте консистенцию. Если семена чиа увеличились в размерах, то пудинг получится густым. Украсьте десерт кокосовой стружкой.
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