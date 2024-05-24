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Вкусный салат из картофеля, нута и цветной капусты: полезное и питательное блюдо, которое очень легко приготовить

Рецепт салата из картофеля, нута и цветной капусты

1:35
Еда

Этот сливочно-картофельный салат невероятно легко приготовить, подойдёт для быстрого, но сытного позднего завтрака, а также в качестве закуски к основному блюду.

Рецепт салата из картофеля, нута и цветной капусты
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты 

  • 10 молодых картофелин
  • 2 лавровых листа
  • 1,5 лимона, разрезанного пополам
  • 2 чашки нарезанной цветной капусты
  • 1 чашка приготовленного нута
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 1,5 столовой ложки тахини
  • 1 столовая ложка воды
  • 1 чайная ложка куркумы
  • 1 чайная ложка рисового уксуса
  • 1/2 чайной ложки молотого кориандра

Приготовление

  1. Отварите картофель. 
  2. Потушите приготовленный нут с лавровым листом около 5 минут в сотейнике. Переложите нут в миску. Приправьте по вкусу солью, лимонным соком и оливковым маслом.
  3. Разрежьте отварной картофель пополам. Приправьте по вкусу солью, лимонным соком и оливковым маслом.
  4. В кипящую кастрюлю добавьте цветную капусту и варите 5 минут. Переложите на дуршлаг и дайте высохнуть, прежде чем добавлять в миску с нутом.
  5. В блендере измельчите куркуму, тахини, лимонный сок, соль, кориандр, уксус и воду. Продолжая взбивать, медленно влейте 1/4 стакана оливкового масла.
  6. В сервировочном блюде смешайте картофель, цветную капусту и нут. Полейте заправкой и перемешайте. По желанию посыпьте зеленью и перцем чили.
Юлия Высоцкая — Салат из нута и пряной цветной капусты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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