Вкусный салат из картофеля, нута и цветной капусты: полезное и питательное блюдо, которое очень легко приготовить
Рецепт салата из картофеля, нута и цветной капусты
1:35
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24.05.2024 20:28
Этот сливочно-картофельный салат невероятно легко приготовить, подойдёт для быстрого, но сытного позднего завтрака, а также в качестве закуски к основному блюду.
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
10 молодых картофелин
2 лавровых листа
1,5 лимона, разрезанного пополам
2 чашки нарезанной цветной капусты
1 чашка приготовленного нута
1/4 стакана оливкового масла
1,5 столовой ложки тахини
1 столовая ложка воды
1 чайная ложка куркумы
1 чайная ложка рисового уксуса
1/2 чайной ложки молотого кориандра
Приготовление
Отварите картофель.
Потушите приготовленный нут с лавровым листом около 5 минут в сотейнике. Переложите нут в миску. Приправьте по вкусу солью, лимонным соком и оливковым маслом.
Разрежьте отварной картофель пополам. Приправьте по вкусу солью, лимонным соком и оливковым маслом.
В кипящую кастрюлю добавьте цветную капусту и варите 5 минут. Переложите на дуршлаг и дайте высохнуть, прежде чем добавлять в миску с нутом.
В блендере измельчите куркуму, тахини, лимонный сок, соль, кориандр, уксус и воду. Продолжая взбивать, медленно влейте 1/4 стакана оливкового масла.
В сервировочном блюде смешайте картофель, цветную капусту и нут. Полейте заправкой и перемешайте. По желанию посыпьте зеленью и перцем чили.
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