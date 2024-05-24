Вкусные запечённые сардины по-средиземноморски: с лимонным соком, орегано и паприкой
Рецепт запечённой сардины в средиземноморском стиле
1:09
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24.05.2024 10:26
Сардины богаты жирными кислотами омега-3 и витамином D, а также кальцием. Попробуйте на обед этот полезный, вкусный и простой рецепт запечённой сардины в средиземноморском стиле.
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
1 зубчик чеснока, измельчённый
Полкило сардин
3 столовые ложки оливкового масла
1 столовая ложка лимонного сока
1 столовая ложка сухого орегано
2 чайные ложки цельнозерновой горчицы
2 чайные ложки нарезанной петрушки
1 чайная ложка луковых хлопьев
1/2 чайной ложки паприки
1/4 чайной ложки соли
Приготовление
Разогрейте духовку до 210 градусов.
В миске смешайте чеснок, оливковое масло, лимонный сок, орегано, горчицу, луковые хлопья, паприку и соль.
Переложите сардины в миску с маринадом.
Смажьте форму маслом. Выложите сардины в один слой. Запекайте 15–17 минут.
Полейте лимонным соком и посыпьте петрушкой. Подавайте.
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Средиземноморская кухня. Сардины в духовке