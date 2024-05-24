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Вкусные запечённые сардины по-средиземноморски: с лимонным соком, орегано и паприкой

Рецепт запечённой сардины в средиземноморском стиле

1:09
Еда

Сардины богаты жирными кислотами омега-3 и витамином D, а также кальцием. Попробуйте на обед этот полезный, вкусный и простой рецепт запечённой сардины в средиземноморском стиле.

Рецепт запечённой сардины в средиземноморском стиле
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Grabowski is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 зубчик чеснока, измельчённый
  • Полкило сардин
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • 1 столовая ложка сухого орегано
  • 2 чайные ложки цельнозерновой горчицы
  • 2 чайные ложки нарезанной петрушки
  • 1 чайная ложка луковых хлопьев
  • 1/2 чайной ложки паприки
  • 1/4 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 210 градусов.
  2. В миске смешайте чеснок, оливковое масло, лимонный сок, орегано, горчицу, луковые хлопья, паприку и соль.
  3. Переложите сардины в миску с маринадом.
  4. Смажьте форму маслом. Выложите сардины в один слой. Запекайте 15–17 минут.
  5. Полейте лимонным соком и посыпьте петрушкой. Подавайте.
Средиземноморская кухня. Сардины в духовке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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