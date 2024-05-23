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Запечённый в чесночном масле и с ароматными травами лосось с брокколи: вкусный ужин для всей семьи

Лосось, запечённый в чесночном масле: вкусный ужин

1:32
Еда

Жирная рыба — источник Омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, которые в наш организм могут поступить только с едой или в виде аптечных добавок.

Лосось, запечённый в чесночном масле: вкусный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Включение рыбы в ежедневный рацион снижает риск развития болезней сердца и сосудов, защищает от болезни Альцгеймера.

Ингредиенты

  • 4 филе лосося
  • 4-6 чашек соцветий брокколи
  • 4 измельчённых зубчика чеснока
  • 6 столовых ложек растопленного сливочного масла
  • 1 столовая ложка тростникового сахара
  • 1/2 чайной ложки сушёного орегано
  • 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна
  • 1/2 чайной ложки сушёного розмарина
  • Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу
  • 1 лимон, разрезанный пополам
  • Нарезанная свежая петрушка для украшения

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов, смажьте противень маслом.
  2. Разложите соцветия брокколи и филе лосося на подготовленный противень. Натрите каждое филе измельчённым чесноком.
  3. В миске смешайте растопленное масло, сахар, орегано, тимьян и розмарин. Вылейте масляную смесь на рыбу и овощи.
  4. Возьмите половинку лимона и выжмите сок на рыбу, посолите и поперчите.
  5. Запекайте лосося в разогретой духовке в течение 15 минут. Украсьте петрушкой. Подавайте с дополнительными ломтиками лимона.
Вы удивитесь, какой он СОЧНЫЙ! ЛОСОСЬ в духовке за 7 минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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