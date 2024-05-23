Запечённый в чесночном масле и с ароматными травами лосось с брокколи: вкусный ужин для всей семьи
Лосось, запечённый в чесночном масле: вкусный ужин
1:32
Жирная рыба — источник Омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, которые в наш организм могут поступить только с едой или в виде аптечных добавок.
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Включение рыбы в ежедневный рацион снижает риск развития болезней сердца и сосудов, защищает от болезни Альцгеймера.
Ингредиенты
- 4 филе лосося
- 4-6 чашек соцветий брокколи
- 4 измельчённых зубчика чеснока
- 6 столовых ложек растопленного сливочного масла
- 1 столовая ложка тростникового сахара
- 1/2 чайной ложки сушёного орегано
- 1/2 чайной ложки сушёного тимьяна
- 1/2 чайной ложки сушёного розмарина
- Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу
- 1 лимон, разрезанный пополам
- Нарезанная свежая петрушка для украшения
Приготовление
- Разогрейте духовку до 200 градусов, смажьте противень маслом.
- Разложите соцветия брокколи и филе лосося на подготовленный противень. Натрите каждое филе измельчённым чесноком.
- В миске смешайте растопленное масло, сахар, орегано, тимьян и розмарин. Вылейте масляную смесь на рыбу и овощи.
- Возьмите половинку лимона и выжмите сок на рыбу, посолите и поперчите.
- Запекайте лосося в разогретой духовке в течение 15 минут. Украсьте петрушкой. Подавайте с дополнительными ломтиками лимона.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Вы удивитесь, какой он СОЧНЫЙ! ЛОСОСЬ в духовке за 7 минут