Запечённый в чесночном масле и с ароматными травами лосось с брокколи: вкусный ужин для всей семьи

Лосось, запечённый в чесночном масле: вкусный ужин

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Жирная рыба — источник Омега-3, полиненасыщенных жирных кислот, которые в наш организм могут поступить только с едой или в виде аптечных добавок.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Включение рыбы в ежедневный рацион снижает риск развития болезней сердца и сосудов, защищает от болезни Альцгеймера.

Ингредиенты

4 филе лосося

4-6 чашек соцветий брокколи

4 измельчённых зубчика чеснока

6 столовых ложек растопленного сливочного масла

1 столовая ложка тростникового сахара

1/2 чайной ложки сушёного орегано

1/2 чайной ложки сушёного тимьяна

1/2 чайной ложки сушёного розмарина

Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

1 лимон, разрезанный пополам

Нарезанная свежая петрушка для украшения

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов, смажьте противень маслом. Разложите соцветия брокколи и филе лосося на подготовленный противень. Натрите каждое филе измельчённым чесноком. В миске смешайте растопленное масло, сахар, орегано, тимьян и розмарин. Вылейте масляную смесь на рыбу и овощи. Возьмите половинку лимона и выжмите сок на рыбу, посолите и поперчите. Запекайте лосося в разогретой духовке в течение 15 минут. Украсьте петрушкой. Подавайте с дополнительными ломтиками лимона.