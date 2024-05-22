Знаете ли вы, что песто можно приготовить и из петрушки? Идеальный соус к макаронам и сэндвичам

Известно, что песто — это насыщенный пряный соус из базилика и чеснока. Однако знаете ли вы, что песто можно приготовить и из петрушки?
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Яркий и свежий на вкус, этот соус песто станет идеальным дополнением к пасте и сэндвичам.
Ингредиенты
1 чашка петрушки
1/2 очищенного зубчика чеснока
1/5 стакана чёрствых панировочных сухарей
1,5 столовой ложки лимонного сока
2/3 стакана оливкового масла
1 чайная ложка мелко натёртой цедры лимона
Соль и перец по вкусу
Приготовление
Мелко нарежьте петрушку и чеснок и смешайте в миске с остальными ингредиентами. Для хранения перелейте в стерильную банку и сверху добавьте немного оливкового масла, чтобы герметично закрыть. В холодильнике соус хранится до 3 недель.