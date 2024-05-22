Знаете ли вы, что песто можно приготовить и из петрушки? Идеальный соус к макаронам и сэндвичам

Песто из петрушки и лимона: для ароматных блюд

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Известно, что песто — это насыщенный пряный соус из базилика и чеснока. Однако знаете ли вы, что песто можно приготовить и из петрушки?

Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Яркий и свежий на вкус, этот соус песто станет идеальным дополнением к пасте и сэндвичам.

Ингредиенты

1 чашка петрушки

1/2 очищенного зубчика чеснока

1/5 стакана чёрствых панировочных сухарей

1,5 столовой ложки лимонного сока

2/3 стакана оливкового масла

1 чайная ложка мелко натёртой цедры лимона

Соль и перец по вкусу

Приготовление

Мелко нарежьте петрушку и чеснок и смешайте в миске с остальными ингредиентами. Для хранения перелейте в стерильную банку и сверху добавьте немного оливкового масла, чтобы герметично закрыть. В холодильнике соус хранится до 3 недель.