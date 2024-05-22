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Знаете ли вы, что песто можно приготовить и из петрушки? Идеальный соус к макаронам и сэндвичам

Песто из петрушки и лимона: для ароматных блюд

0:53
Еда

Известно, что песто — это насыщенный пряный соус из базилика и чеснока. Однако знаете ли вы, что песто можно приготовить и из петрушки?

Песто из петрушки и лимона: для ароматных блюд
Фото: commons.wikimedia.org by 120 / V. Mourre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Яркий и свежий на вкус, этот соус песто станет идеальным дополнением к пасте и сэндвичам.

Ингредиенты

  • 1 чашка петрушки
  • 1/2 очищенного зубчика чеснока
  • 1/5 стакана чёрствых панировочных сухарей
  • 1,5 столовой ложки лимонного сока
  • 2/3 стакана оливкового масла
  • 1 чайная ложка мелко натёртой цедры лимона
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

Мелко нарежьте петрушку и чеснок и смешайте в миске с остальными ингредиентами. Для хранения перелейте в стерильную банку и сверху добавьте немного оливкового масла, чтобы герметично закрыть. В холодильнике соус хранится до 3 недель.

СОУС ПЕСТО по-русски!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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