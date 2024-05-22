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Очень вкусное арахисовое масло с корицей: его очень просто приготовить, детям понравится такая намазка на хлеб

Арахисовое масло с корицей: вкусная намазка на хлеб

0:58
Еда

Арахисовое масло не содержит трансжиров и холестерина, что повышает его полезность без ущерба для вкуса. Это домашнее масло можно хранить в холодильнике несколько дней.

Арахисовое масло с корицей: вкусная намазка на хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 500 г жареного арахиса
  • Соль по необходимости
  • 1/4 чайной ложки молотой корицы
  • 3 столовые ложки арахисового масла
  • 4 столовые ложки сахарной пудры

Приготовление

  1. Добавьте в блендер 500 г арахиса. Убедитесь, что арахис мелко измельчён. Выложите молотый арахис в миску. Добавьте половину столовой ложки масла. Продолжайте взбивать до образования гладкой пасты.
  2. Добавьте сахарную пудру и хорошо перемешайте. Продолжайте смешивать до достижения желаемой консистенции.
  3. Отдельно смешайте в миске сахарную пудру с 1/4 чайной ложки порошка корицы. Добавьте в смесь и ещё раз перемешайте.
Как Сделать Арахисовое Масло
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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