Очень вкусное арахисовое масло с корицей: его очень просто приготовить, детям понравится такая намазка на хлеб
Арахисовое масло с корицей: вкусная намазка на хлеб
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Арахисовое масло не содержит трансжиров и холестерина, что повышает его полезность без ущерба для вкуса. Это домашнее масло можно хранить в холодильнике несколько дней.
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 500 г жареного арахиса
- Соль по необходимости
- 1/4 чайной ложки молотой корицы
- 3 столовые ложки арахисового масла
- 4 столовые ложки сахарной пудры
Приготовление
- Добавьте в блендер 500 г арахиса. Убедитесь, что арахис мелко измельчён. Выложите молотый арахис в миску. Добавьте половину столовой ложки масла. Продолжайте взбивать до образования гладкой пасты.
- Добавьте сахарную пудру и хорошо перемешайте. Продолжайте смешивать до достижения желаемой консистенции.
- Отдельно смешайте в миске сахарную пудру с 1/4 чайной ложки порошка корицы. Добавьте в смесь и ещё раз перемешайте.
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Как Сделать Арахисовое Масло