Очень вкусное арахисовое масло с корицей: его очень просто приготовить, детям понравится такая намазка на хлеб

Арахисовое масло с корицей: вкусная намазка на хлеб

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Арахисовое масло не содержит трансжиров и холестерина, что повышает его полезность без ущерба для вкуса. Это домашнее масло можно хранить в холодильнике несколько дней.

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Ингредиенты

500 г жареного арахиса

Соль по необходимости

1/4 чайной ложки молотой корицы

3 столовые ложки арахисового масла

4 столовые ложки сахарной пудры

Приготовление

Добавьте в блендер 500 г арахиса. Убедитесь, что арахис мелко измельчён. Выложите молотый арахис в миску. Добавьте половину столовой ложки масла. Продолжайте взбивать до образования гладкой пасты. Добавьте сахарную пудру и хорошо перемешайте. Продолжайте смешивать до достижения желаемой консистенции. Отдельно смешайте в миске сахарную пудру с 1/4 чайной ложки порошка корицы. Добавьте в смесь и ещё раз перемешайте.