Как питомцы влияют на психику хозяина: учёные дали конкретный ответ

Научные исследования подтвердили, что собаки могут помочь людям избежать одиночества и предотвратить развитие психических проблем.
Это исследование стало первой долгосрочной научной работой по данной теме.
Однако ученым до сих пор не удалось полностью понять, как именно собаки влияют на психику людей.
Большинство участников исследования отметили положительные изменения в своей жизни после того, как завели собаку.
Владение питомцем способствовало улучшению коммуникативных навыков людей и расширению их социального круга. Кроме того, многие стали более активными, так как собак требуют регулярных прогулок.
В результате многие испытуемые отметили улучшение работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также улучшение эмоционального состояния и снижение риска развития депрессии и других психических расстройств.
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