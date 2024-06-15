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Как питомцы влияют на психику хозяина: учёные дали конкретный ответ

Учёные ответили, как питомцы влияют на психику хозяина

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Зоосфера

Научные исследования подтвердили, что собаки могут помочь людям избежать одиночества и предотвратить развитие психических проблем.

Учёные ответили, как питомцы влияют на психику хозяина
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это исследование стало первой долгосрочной научной работой по данной теме.

Однако ученым до сих пор не удалось полностью понять, как именно собаки влияют на психику людей.

Большинство участников исследования отметили положительные изменения в своей жизни после того, как завели собаку.

Владение питомцем способствовало улучшению коммуникативных навыков людей и расширению их социального круга. Кроме того, многие стали более активными, так как собак требуют регулярных прогулок.

В результате многие испытуемые отметили улучшение работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также улучшение эмоционального состояния и снижение риска развития депрессии и других психических расстройств.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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