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Врач раскрыла, какая безобидная привычка может оказаться смертельно опасной в спортзале

Врач Тимощенко: жвачка во время занятий спортом способна перекрыть дыхательные пути

1:05
Здоровье

Увлечение жевательной резинкой во время занятий в фитнес-центре может привести к смертельным последствиям. Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предостерегает, что во время активных тренировок жевательная резинка может случайно заблокировать дыхательные пути, что способно вызвать удушье.

Врач Тимощенко: жвачка во время занятий спортом способна перекрыть дыхательные пути
Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Жевательная резинка абсолютно недопустима в спортзале. До и после — пожалуйста, но не во время тренировки. При интенсивных занятиях, особенно в единоборствах, жвачка может попасть в дыхательные пути, что грозит асфиксией и смертью", — пояснила врач в интервью для NEWS. ru.

Эксперт также отметила, что процесс жевания усиливает выработку слюны, которая может стать причиной асфиксии во время физических упражнений. Длительное жевание может привести к перегрузке мышц челюсти и вызвать головные боли. Помимо этого, жевательная резинка может вызывать вздутие живота и боли из-за содержащихся в ней подсластителей.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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