Врач раскрыла, какая безобидная привычка может оказаться смертельно опасной в спортзале

Врач Тимощенко: жвачка во время занятий спортом способна перекрыть дыхательные пути

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Увлечение жевательной резинкой во время занятий в фитнес-центре может привести к смертельным последствиям. Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предостерегает, что во время активных тренировок жевательная резинка может случайно заблокировать дыхательные пути, что способно вызвать удушье.

Фото: flickr.com by Lance Goyke is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Жевательная резинка абсолютно недопустима в спортзале. До и после — пожалуйста, но не во время тренировки. При интенсивных занятиях, особенно в единоборствах, жвачка может попасть в дыхательные пути, что грозит асфиксией и смертью", — пояснила врач в интервью для NEWS. ru.

Эксперт также отметила, что процесс жевания усиливает выработку слюны, которая может стать причиной асфиксии во время физических упражнений. Длительное жевание может привести к перегрузке мышц челюсти и вызвать головные боли. Помимо этого, жевательная резинка может вызывать вздутие живота и боли из-за содержащихся в ней подсластителей.