Врач раскрыла, какая безобидная привычка может оказаться смертельно опасной в спортзале

Увлечение жевательной резинкой во время занятий в фитнес-центре может привести к смертельным последствиям. Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко предостерегает, что во время активных тренировок жевательная резинка может случайно заблокировать дыхательные пути, что способно вызвать удушье.
"Жевательная резинка абсолютно недопустима в спортзале. До и после — пожалуйста, но не во время тренировки. При интенсивных занятиях, особенно в единоборствах, жвачка может попасть в дыхательные пути, что грозит асфиксией и смертью", — пояснила врач в интервью для NEWS. ru.
Эксперт также отметила, что процесс жевания усиливает выработку слюны, которая может стать причиной асфиксии во время физических упражнений. Длительное жевание может привести к перегрузке мышц челюсти и вызвать головные боли. Помимо этого, жевательная резинка может вызывать вздутие живота и боли из-за содержащихся в ней подсластителей.
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