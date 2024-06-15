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Психолог Хорс рассказал о причинах любви зрителей к скандальным ТВ-шоу

Психолог Хорс объяснил, почему люди любят скандальные ТВ-шоу

1:01
Шоу-бизнес

Психолог, кандидат психологических наук, руководитель "Лаборатории психологии здоровья" НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс рассказал, что заставляет людей смотреть скандальные ТВ-шоу.

Психолог Хорс объяснил, почему люди любят скандальные ТВ-шоу
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Рейтинги у ТВ-шоу со скандалами всегда высокие. Почему люди стремятся следить за чужими разборками, объяснил эксперт. 

Ранее психолог Алёна Леонова рассказала, как дети-блогеры задают модные тренды.

Специалист объяснил, что люди с удовольствием смотрят телевизионные передачи, где показываются скандалы и склоки, потому что испытывают от просмотра психологическое удовлетворение.

Он отметил, что часть людей воспринимают такие шоу как повод посмеяться.

"Либо чтобы ужаснуться и сравнить, как у них плохо, а значит у нас не так уж и плохо, либо потому, что своя жизнь настолько скучная, что любая эмоция в цене", — цитирует слова эксперта "Радио 1".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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