Механизм внебиржевого курсообразования может оказаться полезным для российской экономики, так как он поможет устранить спекулянтов, торгующих против рубля.
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил агентству "Прайм", что, по его мнению, в ближайшие две недели курс рубля будет стабильным и составит около 90 рублей за доллар.
Этому будут способствовать поддержка со стороны экспортеров и жёсткая денежно-кредитная политика, которые помогут укрепить рубль и сгладить резкие колебания курса. Однако давление на рубль сохраняется из-за растущих расходов бюджета.
Антонов также отметил, что Россия не останется без валютных курсов, поскольку будет продолжена работа с использованием механизмов курсообразования через внебиржевой рынок и банковские данные. Хотя спрос на валюту пока завышен, ситуация должна стабилизироваться в течение недели.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.