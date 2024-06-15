Финансист рассказал, чем выгоден "ненастоящий" курс доллара для экономики РФ

Антонов: "ненастоящий" курс доллара выгоден российской экономике

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Механизм внебиржевого курсообразования может оказаться полезным для российской экономики, так как он поможет устранить спекулянтов, торгующих против рубля.

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил агентству "Прайм", что, по его мнению, в ближайшие две недели курс рубля будет стабильным и составит около 90 рублей за доллар.

Этому будут способствовать поддержка со стороны экспортеров и жёсткая денежно-кредитная политика, которые помогут укрепить рубль и сгладить резкие колебания курса. Однако давление на рубль сохраняется из-за растущих расходов бюджета.

Антонов также отметил, что Россия не останется без валютных курсов, поскольку будет продолжена работа с использованием механизмов курсообразования через внебиржевой рынок и банковские данные. Хотя спрос на валюту пока завышен, ситуация должна стабилизироваться в течение недели.