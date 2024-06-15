Доходность аренды жилья в регионах России: сравнение домов и квартир

Аренда дома может приносить больший доход, чем аренда квартиры. Федеральный портал "Мир квартир" провел исследование, чтобы выяснить, сколько можно заработать на аренде жилья в российских регионах.
В среднем по стране доходность аренды домов составляет 7,4% годовых. По данным аналитиков, на то, чтобы покупка окупилась, требуется около 13,4 года. Квартиры на вторичном рынке менее привлекательны для инвестиций, принося 5,6% доходности с окупаемостью почти за 18 лет. Новостройки дают 4,8% доходности, а окупаются в среднем за 20,8 года.
Наибольшую доходность показали частные дома в Еврейской автономной области — 20,7% годовых с окупаемостью в 4,8 года. На втором месте Кемеровская область с 14,9% доходности и 6,7 года окупаемости. Замыкает тройку Приморский край с аналогичными показателями. Далее следуют Липецкая (13,9% и 7,2 года), Ивановская (13,9% и 7,2 года) и Ярославская области (13,6% и 7,3 года).
Наименьшую доходность показал Дагестан — 2,8% годовых, при этом покупка окупится не ранее чем через 35 лет. Также невыгодно приобретать дома для аренды в Мурманской области (3% доходности и 33,4 года окупаемости), Москве (3,8% и 26,4 года) и Северной Осетии (4% и 25,3 года). Низкая доходность отмечена в Севастополе (4,1% и 24,5 года), Кабардино-Балкарии (4,1% и 24,3 года) и Забайкальском крае (4,3% и 23,4 года). Трудно заработать на аренде дома в Крыму, Санкт-Петербурге и Адыгее.
В то же время в Московской и Ленинградской областях сдача частных домов достаточно прибыльна — доходность составляет 5,2% и 6,7% соответственно, с окупаемостью 19,1 года в Подмосковье и 14,9 года в Ленобласти.
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