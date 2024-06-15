Доходность аренды жилья в регионах России: сравнение домов и квартир

Аренда жилья: где в России можно заработать больше

2:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аренда дома может приносить больший доход, чем аренда квартиры. Федеральный портал "Мир квартир" провел исследование, чтобы выяснить, сколько можно заработать на аренде жилья в российских регионах.

Фото: Официальный сайт администрации Полысаевского городского округа is licensed under Public domain

В среднем по стране доходность аренды домов составляет 7,4% годовых. По данным аналитиков, на то, чтобы покупка окупилась, требуется около 13,4 года. Квартиры на вторичном рынке менее привлекательны для инвестиций, принося 5,6% доходности с окупаемостью почти за 18 лет. Новостройки дают 4,8% доходности, а окупаются в среднем за 20,8 года.

Наибольшую доходность показали частные дома в Еврейской автономной области — 20,7% годовых с окупаемостью в 4,8 года. На втором месте Кемеровская область с 14,9% доходности и 6,7 года окупаемости. Замыкает тройку Приморский край с аналогичными показателями. Далее следуют Липецкая (13,9% и 7,2 года), Ивановская (13,9% и 7,2 года) и Ярославская области (13,6% и 7,3 года).

Наименьшую доходность показал Дагестан — 2,8% годовых, при этом покупка окупится не ранее чем через 35 лет. Также невыгодно приобретать дома для аренды в Мурманской области (3% доходности и 33,4 года окупаемости), Москве (3,8% и 26,4 года) и Северной Осетии (4% и 25,3 года). Низкая доходность отмечена в Севастополе (4,1% и 24,5 года), Кабардино-Балкарии (4,1% и 24,3 года) и Забайкальском крае (4,3% и 23,4 года). Трудно заработать на аренде дома в Крыму, Санкт-Петербурге и Адыгее.

В то же время в Московской и Ленинградской областях сдача частных домов достаточно прибыльна — доходность составляет 5,2% и 6,7% соответственно, с окупаемостью 19,1 года в Подмосковье и 14,9 года в Ленобласти.