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Топ-3 упражнений для идеального пресса: летний тренд от Малкина

Три быстрых упражнения для тонкого живота

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Лето уже на пороге, и время активно заниматься прессом, особенно если вы планируете носить кроп-топы. Поэтому мы собрали для вас отличные упражнения для пресса под руководством фитнес-гуру Виталия Малкина. Вот несколько эффективных методик, которые стоит добавить в свою тренировочную программу.

Три быстрых упражнения для тонкого живота
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Мостик: это одно из самых эффективных упражнений, рекомендованных Виталием. Вы ложитесь на спину и выполняете круговые движения тазом в обе стороны. Важно прижимать поясницу к полу для усиления нагрузки на мышцы пресса и снижения нагрузки на позвоночник.

Упражнение на равновесие: это статическое упражнение, которое помогает не только тренировать мышцы пресса, но и укреплять всё тело. Встаньте на четвереньки, положите ладони под плечевые суставы, и отрывайте от пола поочередно противоположные руки и ноги. Старайтесь удерживать равновесие как можно дольше.

Планка с махами руками: это упражнение усложненной планки, которое помогает интенсивно работать пресс и укреплять корпус. Встаньте в классическую планку на локтях и держите пресс напряженным. Отрывайте одну руку от пола и поворачивайтесь в сторону, поднимая руку над головой. Повторяйте по 15 раз с каждой стороны.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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