Исследование нейрокриминологов из Университета Пенсильвании выявило, что омега-3 жирные кислоты могут значительно снизить агрессивное поведение.
Омега-3, которые содержатся в рыбе и некоторых маслах, известны своими положительными эффектами на здоровье сердца и психическое благополучие. Новое исследование добавляет еще одно преимущество: анализ данных 29 рандомизированных контролируемых исследований с 1996 по 2024 годы, включающих почти 4000 участников, показал снижение агрессии на 30%. Омега-3 влияют на структуру и функции мозга, нейротрансмиттеры и генную экспрессию, что смягчает агрессивное поведение, сообщает Aggression and Violent Behavior.
Хотя омега-3 не являются универсальным средством против насилия, они могут значительно улучшить состояние, особенно в клинических условиях, таких как больницы и исправительные учреждения.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.