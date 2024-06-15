Уменьшить агрессивность можно с помощью одной добавки: найдено ещё одно полезное свойство омега-3

Учёные обнаружили способ снизить агрессивность

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование нейрокриминологов из Университета Пенсильвании выявило, что омега-3 жирные кислоты могут значительно снизить агрессивное поведение.

Фото: Openverse by vyassaurabh411 is licensed under CC BY-ND 2.0

Омега-3, которые содержатся в рыбе и некоторых маслах, известны своими положительными эффектами на здоровье сердца и психическое благополучие. Новое исследование добавляет еще одно преимущество: анализ данных 29 рандомизированных контролируемых исследований с 1996 по 2024 годы, включающих почти 4000 участников, показал снижение агрессии на 30%. Омега-3 влияют на структуру и функции мозга, нейротрансмиттеры и генную экспрессию, что смягчает агрессивное поведение, сообщает Aggression and Violent Behavior.

Хотя омега-3 не являются универсальным средством против насилия, они могут значительно улучшить состояние, особенно в клинических условиях, таких как больницы и исправительные учреждения.