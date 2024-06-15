Салат из яиц и шпината: простое и сытное блюдо

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Как приготовить салат из яиц и шпината

0:56
Еда

Предлагаем вам приготовить сытный салат из яиц, шпината, пармезана и отварного картофеля. Готовится очень просто. Этот салат станет прекрасным дополнением к основному блюду.

Как приготовить салат из яиц и шпината
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 150 г мелкого картофеля с кожурой
  • Кинза
  • 1/2 чайной ложки чёрного перца
  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • 4 зубчика чеснока
  • 1 чашка шпината
  • 1/2 стакана сыра пармезан
  • 1 чайная ложка сухого красного перца чили
  • Соль по необходимости
  • Вода по необходимости

Приготовление

  1. Отварите яйца.
  2. Обжарьте чеснок в сотейнике, добавьте картофель, шпинат, специи, сыр и перемешайте.
  3. Переложите в салатник. Добавьте варёные яйца, разрезав их пополам, посолите и поперчите. Украсьте кинзой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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