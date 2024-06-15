Салат из яиц и шпината: простое и сытное блюдо
Как приготовить салат из яиц и шпината
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Предлагаем вам приготовить сытный салат из яиц, шпината, пармезана и отварного картофеля. Готовится очень просто. Этот салат станет прекрасным дополнением к основному блюду.
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Ингредиенты
- 4 яйца
- 150 г мелкого картофеля с кожурой
- Кинза
- 1/2 чайной ложки чёрного перца
- 2 чайные ложки оливкового масла
- 4 зубчика чеснока
- 1 чашка шпината
- 1/2 стакана сыра пармезан
- 1 чайная ложка сухого красного перца чили
- Соль по необходимости
- Вода по необходимости
Приготовление
- Отварите яйца.
- Обжарьте чеснок в сотейнике, добавьте картофель, шпинат, специи, сыр и перемешайте.
- Переложите в салатник. Добавьте варёные яйца, разрезав их пополам, посолите и поперчите. Украсьте кинзой.
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