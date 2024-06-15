Салат из яиц и шпината: простое и сытное блюдо

Как приготовить салат из яиц и шпината

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам приготовить сытный салат из яиц, шпината, пармезана и отварного картофеля. Готовится очень просто. Этот салат станет прекрасным дополнением к основному блюду.

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Ингредиенты

4 яйца

150 г мелкого картофеля с кожурой

Кинза

1/2 чайной ложки чёрного перца

2 чайные ложки оливкового масла

4 зубчика чеснока

1 чашка шпината

1/2 стакана сыра пармезан

1 чайная ложка сухого красного перца чили

Соль по необходимости

Вода по необходимости

Приготовление