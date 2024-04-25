Добавлять в оливье лук или лучше не надо: отвечаем на извечный вопрос хозяек

Стоит ли добавлять лук в оливье?

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Вопрос о том, следует ли добавлять лук в салат оливье, вызывает различные мнения среди гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Некоторые кулинары убеждены, что лук должен быть включён в состав блюда. Другие же считают, что его резкий вкус несовместим с остальными ингредиентами.

Опытные шеф-повары, наконец, пришли к консенсусу и дали окончательный ответ на этот давний кулинарный спор. Как пишет издание "БелНовости", в салат оливье всё же стоит добавить лук, но предварительно его нужно обработать.

Перед добавлением в салат, лук следует освободить от излишней горечи. Однако, для этого не рекомендуется обливать лук кипятком, так как это может негативно сказаться на его внешнем виде.

Вместо этого можно прибегнуть к процедуре маринования. Для этого лук, нарезанный кубиками, необходимо залить разбавленным столовым уксусом. В жидкость добавляют немного соли и сахара. Маринование следует проводить примерно 15 минут или даже немного дольше.

В результате получится лук, избавленный от горечи и обладающий приятным ароматом. Салат оливье с таким маринованным луком станет настоящим вкусным угощением.

Таким образом, добавление лука в оливье не является строго обязательным, но маринованный лук способен придать особый вкус и аромат этому блюду. В конечном итоге, решение о том, добавлять ли лук в салат оливье, остается на ваше усмотрение.