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Добавлять в оливье лук или лучше не надо: отвечаем на извечный вопрос хозяек

Стоит ли добавлять лук в оливье?

1:34
Еда

Вопрос о том, следует ли добавлять лук в салат оливье, вызывает различные мнения среди гурманов.

Стоит ли добавлять лук в оливье?
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Некоторые кулинары убеждены, что лук должен быть включён в состав блюда. Другие же считают, что его резкий вкус несовместим с остальными ингредиентами.

Опытные шеф-повары, наконец, пришли к консенсусу и дали окончательный ответ на этот давний кулинарный спор. Как пишет издание "БелНовости", в салат оливье всё же стоит добавить лук, но предварительно его нужно обработать.

Перед добавлением в салат, лук следует освободить от излишней горечи. Однако, для этого не рекомендуется обливать лук кипятком, так как это может негативно сказаться на его внешнем виде.

Вместо этого можно прибегнуть к процедуре маринования. Для этого лук, нарезанный кубиками, необходимо залить разбавленным столовым уксусом. В жидкость добавляют немного соли и сахара. Маринование следует проводить примерно 15 минут или даже немного дольше.

В результате получится лук, избавленный от горечи и обладающий приятным ароматом. Салат оливье с таким маринованным луком станет настоящим вкусным угощением.

Таким образом, добавление лука в оливье не является строго обязательным, но маринованный лук способен придать особый вкус и аромат этому блюду. В конечном итоге, решение о том, добавлять ли лук в салат оливье, остается на ваше усмотрение.

ОСТОРОЖНО — 5 ОШИБОК при приготовлении ОЛИВЬЕ!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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