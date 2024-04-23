Диетический салат с сельдереем: замените им один приём пищи, и похудение к лету обеспечено!

Предлагаем вам рецепт лёгкой закуски с использованием сельдерея, который будет не только приятным для вкусовых рецепторов, но и полезным для вашего организма. Рецепт предоставлен KP.RU.
Фото: flickr.com by goblinbox_(queen_of_ad_hoc_bento) is licensed under CC BY 2.0.
Вот что вам понадобится:
— 200 г корня сельдерея,
— 2 шт. моркови,
— 100 г сыра,
— 5 столовых ложек натурального йогурта,
— 1 столовая ложка дижонской горчицы,
— свежая зелень по вкусу.
Процесс приготовления:
Нарежьте корень сельдерея тонкой соломкой и залейте его кипятком на 5 минут. После этого откиньте его на дуршлаг и дайте воде полностью стечь.
Натрите морковь и сыр на крупной тёрке.
В миске смешайте натуральный йогурт и дижонскую горчицу.
Мелко нарежьте свежую зелень по своему выбору.
Соедините все ингредиенты в большой миске и добавьте заправку из йогурта с горчицей. Тщательно перемешайте.
Дайте закуске настояться в течение 15-20 минут, чтобы все вкусы соединились, а затем подавайте на стол.
Такая закуска с сельдереем будет отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием и хочет порадовать себя насыщенными, вкусными и вместе с тем лёгкими блюдами. Попробуйте этот рецепт и насладитесь свежим и полезным вкусом!