Диетический салат с сельдереем: замените им один приём пищи, и похудение к лету обеспечено!

Закуска с сельдереем: идеальное блюдо для тех, кто хочет похудеть

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт лёгкой закуски с использованием сельдерея, который будет не только приятным для вкусовых рецепторов, но и полезным для вашего организма. Рецепт предоставлен KP.RU.

Фото: flickr.com by goblinbox_(queen_of_ad_hoc_bento) is licensed under CC BY 2.0.

Вот что вам понадобится:

— 200 г корня сельдерея,

— 2 шт. моркови,

— 100 г сыра,

— 5 столовых ложек натурального йогурта,

— 1 столовая ложка дижонской горчицы,

— свежая зелень по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарежьте корень сельдерея тонкой соломкой и залейте его кипятком на 5 минут. После этого откиньте его на дуршлаг и дайте воде полностью стечь. Натрите морковь и сыр на крупной тёрке. В миске смешайте натуральный йогурт и дижонскую горчицу. Мелко нарежьте свежую зелень по своему выбору. Соедините все ингредиенты в большой миске и добавьте заправку из йогурта с горчицей. Тщательно перемешайте. Дайте закуске настояться в течение 15-20 минут, чтобы все вкусы соединились, а затем подавайте на стол.

Такая закуска с сельдереем будет отличным выбором для тех, кто следит за своим питанием и хочет порадовать себя насыщенными, вкусными и вместе с тем лёгкими блюдами. Попробуйте этот рецепт и насладитесь свежим и полезным вкусом!