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Уникальный продукт сельдерей: включайте обязательно в рацион. Богат клетчаткой и антиоксидантами, помогает в борьбе с раком

Сельдерей: полезные свойства уникального продукта

1:09
Еда

Сельдерей часто считают продуктом с "отрицательной калорийностью", якобы при его употреблении сжигается больше калорий, чем даёт пища. Но это неправда.

Сельдерей: полезные свойства уникального продукта
Фото: commons.wikimedia.org by Szabi237 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сельдерей — действительно низкокалорийный продукт, но при этом он имеет питательную ценность. К тому же сельдерей, по мнению учёных, обязательно должен быть частью сбалансированной диеты, особенно если вы хотите снизить риск развития рака.

В сельдерее много таких питательных веществ, как:

  • витамины группы B,
  • кальций,
  • медь,
  • фолиевая кислота,
  • железо,
  • калий,
  • цинк,
  • витамины А, C, К.

Сельдерей также является природным источником мощных антиоксидантов, таких как кофейная кислота, феруловая кислота и кверцетин. Этот низкокалорийный овощ богат клетчаткой.

Как и его близкие родственники морковь, фенхель и петрушка, сельдерей содержит соединения, борющиеся с раком, называемые полиацетиленами.

Сельдерей также предотвращает обезвоживание, поскольку в нём много питательных веществ.

СЕЛЬДЕРЕЙ – польза и вред для человека!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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