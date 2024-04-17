Уникальный продукт сельдерей: включайте обязательно в рацион. Богат клетчаткой и антиоксидантами, помогает в борьбе с раком

Сельдерей часто считают продуктом с "отрицательной калорийностью", якобы при его употреблении сжигается больше калорий, чем даёт пища. Но это неправда.
Сельдерей — действительно низкокалорийный продукт, но при этом он имеет питательную ценность. К тому же сельдерей, по мнению учёных, обязательно должен быть частью сбалансированной диеты, особенно если вы хотите снизить риск развития рака.
В сельдерее много таких питательных веществ, как:
Сельдерей также является природным источником мощных антиоксидантов, таких как кофейная кислота, феруловая кислота и кверцетин. Этот низкокалорийный овощ богат клетчаткой.
Как и его близкие родственники морковь, фенхель и петрушка, сельдерей содержит соединения, борющиеся с раком, называемые полиацетиленами.
Сельдерей также предотвращает обезвоживание, поскольку в нём много питательных веществ.
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