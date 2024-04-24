Названы веские причины не отказываться от этого уникального продукта: польза свёклы для здоровья

В чём главная польза свёклы для здоровья?

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Свёкла — уникальный корнеплод, известный своей впечатляющей питательной ценностью и пользой для здоровья. Богатая клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, свёкла — необходимый продукт в вашем рационе.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Свой яркий красный цвет свёкла получила благодаря бетацианину, мощному антиоксиданту, который защищает от некоторых видов рака. Ту же функцию выполняют содержащиеся в свёкле каротиноиды.

Свёкла является хорошим источником нитратов, которые организм преобразует в оксид азота, который способствует расширению сосудов, препятствуя образованию тромбов, увеличивает содержание кислорода в крови, снижает пагубное воздействие гормонов стресса, нормализует давление, избавляет от запоров (в ней содержится нерастворимая клетчатка).

Свекольный сок необходимо пить спортсменам для улучшения кровообращения и сокращения мышц. Кроме того, свёкла помогает мышцам восстановиться после тренировки.

Также этот овощ богат витамином С, который помогает бороться с воспалениями и поддерживает иммунитет.

Свёкла является одним из самых богатых источников глютамина, аминокислоты, которая важна для здоровья кишечника. Глютамин также является основным источником топлива для лейкоцитов, которые борются с инфекциями и болезнями.