Названы веские причины не отказываться от этого уникального продукта: польза свёклы для здоровья

Свёкла — уникальный корнеплод, известный своей впечатляющей питательной ценностью и пользой для здоровья. Богатая клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, свёкла — необходимый продукт в вашем рационе.
Свой яркий красный цвет свёкла получила благодаря бетацианину, мощному антиоксиданту, который защищает от некоторых видов рака. Ту же функцию выполняют содержащиеся в свёкле каротиноиды.
Свёкла является хорошим источником нитратов, которые организм преобразует в оксид азота, который способствует расширению сосудов, препятствуя образованию тромбов, увеличивает содержание кислорода в крови, снижает пагубное воздействие гормонов стресса, нормализует давление, избавляет от запоров (в ней содержится нерастворимая клетчатка).
Свекольный сок необходимо пить спортсменам для улучшения кровообращения и сокращения мышц. Кроме того, свёкла помогает мышцам восстановиться после тренировки.
Также этот овощ богат витамином С, который помогает бороться с воспалениями и поддерживает иммунитет.
Свёкла является одним из самых богатых источников глютамина, аминокислоты, которая важна для здоровья кишечника. Глютамин также является основным источником топлива для лейкоцитов, которые борются с инфекциями и болезнями.
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