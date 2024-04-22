Готовим бургер из нута со специями в духовке: богат клетчаткой и содержит мало жиров

Этот вегетарианский бургер богат клетчаткой и содержит мало жиров. Сытная закуска в удобном формате.
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Ингредиенты
4–6 зубчиков чеснока,
1 банка нута,
1 средняя луковица, очищенная и нарезанная кубиками,
2–3 столовые ложки льняной муки,
2–3 столовые ложки масла авокадо,
1,5 чайной ложки соли,
1,5 чайной ложки молотого чёрного перца,
1/2 чайной ложки молотого тмина,
1/2 чайной ложки молотой паприки,
1/2 чайной ложки молотого кориандра.
Приготовление
Добавьте в сотейник тмин, кориандр, паприку и чёрный перец. Поджарьте 1–2 минуты.
Добавьте лук и 1 столовую ложку масла авокадо. Обжарьте до прозрачности, затем добавьте чеснок, нут и соль.
Переложите смесь в кухонный комбайн и взбейте. Добавьте льняную муку и перемешайте.
Разделите тесто и сформируйте шарики. У вас должно получиться 3-4 мяча. Расплющите их в диски.
Застелите противень пергаментной бумагой. Поместите диски на лист. Охладите в течение 30 минут. Нагрейте оставшееся масло авокадо на сковороде. Обжаривайте котлеты по 5-6 минут с каждой стороны. Подавайте с любимыми ингредиентами для гамбургера.