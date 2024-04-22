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Готовим бургер из нута со специями в духовке: богат клетчаткой и содержит мало жиров

Рецепт веганского бургера из нута со специями

1:30
Еда

Этот вегетарианский бургер богат клетчаткой и содержит мало жиров. Сытная закуска в удобном формате.

Рецепт веганского бургера из нута со специями
Фото: commons.wikimedia.org by Kari Sullivan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 4–6 зубчиков чеснока,
  • 1 банка нута,
  • 1 средняя луковица, очищенная и нарезанная кубиками,
  • 2–3 столовые ложки льняной муки,
  • 2–3 столовые ложки масла авокадо,
  • 1,5 чайной ложки соли,
  • 1,5 чайной ложки молотого чёрного перца,
  • 1/2 чайной ложки молотого тмина,
  • 1/2 чайной ложки молотой паприки,
  • 1/2 чайной ложки молотого кориандра.

Приготовление

  1. Добавьте в сотейник тмин, кориандр, паприку и чёрный перец. Поджарьте 1–2 минуты.
  2. Добавьте лук и 1 столовую ложку масла авокадо. Обжарьте до прозрачности, затем добавьте чеснок, нут и соль.
  3. Переложите смесь в кухонный комбайн и взбейте. Добавьте льняную муку и перемешайте.
  4. Разделите тесто и сформируйте шарики. У вас должно получиться 3-4 мяча. Расплющите их в диски.
  5. Застелите противень пергаментной бумагой. Поместите диски на лист. Охладите в течение 30 минут. Нагрейте оставшееся масло авокадо на сковороде. Обжаривайте котлеты по 5-6 минут с каждой стороны. Подавайте с любимыми ингредиентами для гамбургера.
Веганский бургер с котлетой из нута!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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