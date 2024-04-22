Готовим бургер из нута со специями в духовке: богат клетчаткой и содержит мало жиров

Рецепт веганского бургера из нута со специями

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вегетарианский бургер богат клетчаткой и содержит мало жиров. Сытная закуска в удобном формате.

Фото: commons.wikimedia.org by Kari Sullivan is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

4–6 зубчиков чеснока,

1 банка нута,

1 средняя луковица, очищенная и нарезанная кубиками,

2–3 столовые ложки льняной муки,

2–3 столовые ложки масла авокадо,

1,5 чайной ложки соли,

1,5 чайной ложки молотого чёрного перца,

1/2 чайной ложки молотого тмина,

1/2 чайной ложки молотой паприки,

1/2 чайной ложки молотого кориандра.

Приготовление

Добавьте в сотейник тмин, кориандр, паприку и чёрный перец. Поджарьте 1–2 минуты. Добавьте лук и 1 столовую ложку масла авокадо. Обжарьте до прозрачности, затем добавьте чеснок, нут и соль. Переложите смесь в кухонный комбайн и взбейте. Добавьте льняную муку и перемешайте. Разделите тесто и сформируйте шарики. У вас должно получиться 3-4 мяча. Расплющите их в диски. Застелите противень пергаментной бумагой. Поместите диски на лист. Охладите в течение 30 минут. Нагрейте оставшееся масло авокадо на сковороде. Обжаривайте котлеты по 5-6 минут с каждой стороны. Подавайте с любимыми ингредиентами для гамбургера.