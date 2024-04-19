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Приготовьте курицу или рыбу в кляре: предлагаем шесть несложных вариантов

Вкусный кляр: шесть простых рецептов от шеф-повара

2:34
Еда

Кляр является изысканным дополнением к жареной курице, рыбе или индейке, придающим блюдам сочность и вкус. Он играет важную роль в приготовлении и поэтому будет не лишним ознакомиться с двумя базовыми рецептами кляра, предложенными поваром Юлией Архиповой, кулинарным экспертом издания "БелНовости".

Вкусный кляр: шесть простых рецептов от шеф-повара
Фото: Own work by Mw12310 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  1. Кляр со специями. Этот рецепт подразумевает отделение белков от желтков и последующее соединение желтков с пшеничной мукой до образования однородной массы. Затем добавляются выбранные специи, немного коричневого сахара и соли, и все тщательно перемешивается. В конце взбитые белки добавляются в заготовку.
  2. Белковый кляр. Этот рецепт предусматривает использование только куриных белков. Пять белков смешиваются с тремя ложками муки и щепоткой соли. По желанию можно добавить немного воды, чтобы получить немного жидкую консистенцию кляра.
  3. Есть также рецепт горячего кляра, который подходит для приготовления кляра на горячих блюдах. Вода смешивается с мукой, затем добавляются соль, сахар и желтки. Взбитые белки добавляются в конце и все тщательно перемешивается.
  4. Еще один интересный вариант - кляр с газировкой. Вместо воды используется газировка, чтобы придать кляру более легкую и пушистую текстуру. Мука и газировка соединяются, затем добавляется соль и желтки. Взбитые белки добавляются в массу и все хорошо перемешивается.
  5. Кляр с мёдом придает блюду нежный сладкий вкус. Мука и вода смешиваются с солью, затем добавляется мёд и перемешивается до однородности. Желтки вводятся, а взбитые белки добавляются в конце и аккуратно перемешиваются.
  6. Наконец, кляр с сухими травами предлагает добавить различные сухие травы для аромата и вкуса. Мука соединяется с водой и солью, затем добавляется смесь сухих трав. Желтки вводятся, а взбитые белки добавляются в конце и все перемешивается до однородности.

Эти базовые рецепты можно варьировать, добавляя интересные специи, травы или другие ингредиенты в зависимости от вашего вкуса. Кляр прекрасно подходит для жарки различных блюд, обеспечивая им сочность и вкус.

Как Приготовить ИДЕАЛЬНЫЙ КЛЯР! Секреты Приготовления!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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