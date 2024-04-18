Картофельный салат с луком и майонезом: при желании это блюдо можно сделать и постным

Картофельный салат с луком и майонезом: молодой картофель варится для него целиком

Этот салат необычен тем, что молодой картофель для него отваривается целиком. С соусом из горчицы, майонеза, молотого перца и шнитт-лука этот салат от RussianFood.com получается очень вкусным!

Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 680 г молодого картофеля,

— 4 шт лука зелёного,

— 45 г оливкового масла (3 столовые ложки),

— 1 столовая ложка яблочного уксуса,

— 1/2 чайной ложки горчицы,

— 175 г майонеза (3/4 стакана),

— 45 г шнитта (мелко нарезанного),

— соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель отварите в подсоленной воде до мягкого состояния, примерно 15 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте остыть. В это время мелко нарежьте белую часть лука, оставляя немного зелёного цвета. В миске соедините оливковое масло, горчицу и яблочный уксус. Взбейте их венчиком до получения гладкой эмульсии. Откиньте остывший картофель, осушите его и смешайте с масляной заправкой и резаным луком. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Оставьте салат остывать. К остывшему картофельному салату добавьте майонез и мелко резанный шнитт-лук. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Выложите картофельный салат с луком и майонезом на сервировочную тарелку и поместите в холодильник для полного охлаждения.

Такой вариант картофельного салата с луком и майонезом станет отличным украшением вашего стола. Наслаждайтесь вкусным и сытным блюдом!