Картофельный салат с луком и майонезом: при желании это блюдо можно сделать и постным
Картофельный салат с луком и майонезом: молодой картофель варится для него целиком
Этот салат необычен тем, что молодой картофель для него отваривается целиком. С соусом из горчицы, майонеза, молотого перца и шнитт-лука этот салат от RussianFood.com получается очень вкусным!
Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
— 680 г молодого картофеля,
— 4 шт лука зелёного,
— 45 г оливкового масла (3 столовые ложки),
— 1 столовая ложка яблочного уксуса,
— 1/2 чайной ложки горчицы,
— 175 г майонеза (3/4 стакана),
— 45 г шнитта (мелко нарезанного),
— соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель отварите в подсоленной воде до мягкого состояния, примерно 15 минут. Откиньте на дуршлаг и дайте остыть.
- В это время мелко нарежьте белую часть лука, оставляя немного зелёного цвета.
- В миске соедините оливковое масло, горчицу и яблочный уксус. Взбейте их венчиком до получения гладкой эмульсии.
- Откиньте остывший картофель, осушите его и смешайте с масляной заправкой и резаным луком. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Оставьте салат остывать.
- К остывшему картофельному салату добавьте майонез и мелко резанный шнитт-лук. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились.
- Выложите картофельный салат с луком и майонезом на сервировочную тарелку и поместите в холодильник для полного охлаждения.
Такой вариант картофельного салата с луком и майонезом станет отличным украшением вашего стола. Наслаждайтесь вкусным и сытным блюдом!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру