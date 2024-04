Картофельный салат с луком и майонезом: при желании это блюдо можно сделать и постным

Этот салат необычен тем, что молодой картофель для него отваривается целиком. С соусом из горчицы, майонеза, молотого перца и шнитт-лука этот салат от RussianFood.com получается очень вкусным!

Фото: flickr.com by Paul Asman and Jill Lenoble is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic