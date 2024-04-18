Запечённые картофельные дольки в пармезане: такие вкусные, что язык можно проглотить!

Приготовьте вместо традиционной запечённой картошки картофельные дольки с пармезаном по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру". Сочетание румяной корочки, пряных трав и расплавленного благородного сыра никого не оставит равнодушным!
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Ингредиенты:
3 крупные картофелины;
5 столовых ложек оливкового масла;
1 столовая ложка сушёного чеснока;
1 столовая ложка итальянских трав;
соль — по вкусу;
молотый чёрный перец — по вкусу;
50 г тёртого пармезана;
несколько веточек петрушки.
Приготовление:
Как следует вымойте картофель и нарежьте его на вытянутые тонкие ломтики. Уложите подготовленные дольки их на противень, щедро сбрызните оливковым маслом, насыпьте сверху сушёный чеснок, соль, перец и итальянские травы, хорошенько перемешайте.
Уложите картофельные дольки вниз кожурой, посыпьте сверху натёртым пармезаном.
Поставьте картофельные дольки в разогретую до 200 °C духовку примерно на 25-27 минут, и запекайте, пока картофель не подрумянится.