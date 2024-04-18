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Запечённые картофельные дольки в пармезане: такие вкусные, что язык можно проглотить!

Запечённые картофельные дольки в пармезане: получаются аппетитными и хрустящими

1:21
Еда

Приготовьте вместо традиционной запечённой картошки картофельные дольки с пармезаном по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру". Сочетание румяной корочки, пряных трав и расплавленного благородного сыра никого не оставит равнодушным!

Запечённые картофельные дольки в пармезане: получаются аппетитными и хрустящими
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Hammer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 3 крупные картофелины;
  • 5 столовых ложек оливкового масла;
  • 1 столовая ложка сушёного чеснока;
  • 1 столовая ложка итальянских трав;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • 50 г тёртого пармезана;
  • несколько веточек петрушки.

Приготовление:

  1. Как следует вымойте картофель и нарежьте его на вытянутые тонкие ломтики. Уложите подготовленные дольки их на противень, щедро сбрызните оливковым маслом, насыпьте сверху сушёный чеснок, соль, перец и итальянские травы, хорошенько перемешайте.
  2. Уложите картофельные дольки вниз кожурой, посыпьте сверху натёртым пармезаном.
  3. Поставьте картофельные дольки в разогретую до 200 °C духовку примерно на 25-27 минут, и запекайте, пока картофель не подрумянится.
  4. Готовый запечённый картофель украсьте мелко нарубленной петрушкой.

Такие картофельные дольки хорошо подавать с соусом "Цезарь" либо любым другим, который вам нравится.

Запеченный картофель с хрустящей корочкой из пармезана
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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