Запечённые картофельные дольки в пармезане: такие вкусные, что язык можно проглотить!

Запечённые картофельные дольки в пармезане: получаются аппетитными и хрустящими

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вместо традиционной запечённой картошки картофельные дольки с пармезаном по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру". Сочетание румяной корочки, пряных трав и расплавленного благородного сыра никого не оставит равнодушным!

Фото: commons.wikimedia.org by Luca Hammer is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

3 крупные картофелины;

5 столовых ложек оливкового масла;

1 столовая ложка сушёного чеснока;

1 столовая ложка итальянских трав;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу;

50 г тёртого пармезана;

несколько веточек петрушки.

Приготовление:

Как следует вымойте картофель и нарежьте его на вытянутые тонкие ломтики. Уложите подготовленные дольки их на противень, щедро сбрызните оливковым маслом, насыпьте сверху сушёный чеснок, соль, перец и итальянские травы, хорошенько перемешайте. Уложите картофельные дольки вниз кожурой, посыпьте сверху натёртым пармезаном. Поставьте картофельные дольки в разогретую до 200 °C духовку примерно на 25-27 минут, и запекайте, пока картофель не подрумянится. Готовый запечённый картофель украсьте мелко нарубленной петрушкой.

Такие картофельные дольки хорошо подавать с соусом "Цезарь" либо любым другим, который вам нравится.