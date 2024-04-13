Запечённый картофель с сыром и сметаной: великолепный гарнир, хотя и просто так тоже очень вкусно!

Картошка, запечённая со сметаной и сыром: очень аппетитный гарнир или самостоятельное блюдо

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление запечённого картофеля с сметаной и сыром доставит вам и вашим близким настоящее удовольствие. Рецептом этой вкуснейшей картошки поделился "Лайфхакер.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты (на 2 порции):

картофель — 4 штуки,

сметана — 180 мл,

оливковое масло — 1,5 ст. л.,

молоко — 2 ст. л.,

сливочное масло (размягчённое) — 60 г,

зелёный лук — несколько стрелок,

соль — 3/4 ч. л.,

чёрный молотый перец — 0,5 ч. л.,

твёрдый сыр — 50 г.

Вот как приготовить это вкусное блюдо:

Начните с промывания и смазывания картофеля оливковым маслом. Затем положите его на противень и запекайте в предварительно разогретой до 220 °C духовке в течение 45 минут. Используйте вилку или нож, чтобы проверить, готов ли картофель. Когда картофель остынет, срежьте верхушку и удалите середину с помощью ложки. Затем в большой миске смешайте мякоть картофеля с сметаной, размягченным сливочным маслом, молоком, нарезанным зелёным луком, солью, молотым чёрным перцем и тёртым сыром. Наполните половинки картофеля полученной смесью и поставьте их обратно в духовку на еще 20 минут, чтобы запечь их до золотистой корочки. Когда запечённый картофель будет готов, достаньте его из духовки. Украсьте блюдо свежим нарезанным зелёным луком и подавайте горячим.

Приготовив этот вкусный и сытный запеченный картофель, вы порадуете себя и своих близких вкусным ужином или обедом. Наслаждайтесь!