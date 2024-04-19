Кофе — популярный напиток, но не всем нравится горечь кофеина. Однако добавив немного корицы, вы не только измените вкус напитка, но и добавите ему пользы.
Корица — не просто специя, это противовирусное, антибактериальное и противогрибковое средство. Именно поэтому корица часто используется в китайской фитотерапии.
Специя имеет характерный запах, а вкус корицы обусловлен коричным альдегидом, соединением, содержащимся в коре дерева.
Корица также выступает как пребиотик, способствуя развитию полезных кишечных бактерий. Эти бактерии помогают восстановить микробиом кишечника. Корица также помогает улучшить здоровье ЖКТ.
А ещё специя содержит два соединения, которые могут помочь в лечении болезни Альцгеймера, препятствуя разрушению клеток головного мозга. Исследования показывают, что употребление корицы может на короткий промежуток времени снизить артериальное давление и уровень сахара в крови.
Корица также содержит кальций, железо, марганец и витамин К.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.