Придайте чашке кофе вкус, добавив щепотку корицы: рассказываем всё о пользе этой уникальной специи

Почему так полезен кофе с корицей?

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе — популярный напиток, но не всем нравится горечь кофеина. Однако добавив немного корицы, вы не только измените вкус напитка, но и добавите ему пользы.

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Корица — не просто специя, это противовирусное, антибактериальное и противогрибковое средство. Именно поэтому корица часто используется в китайской фитотерапии.

Специя имеет характерный запах, а вкус корицы обусловлен коричным альдегидом, соединением, содержащимся в коре дерева.

Корица также выступает как пребиотик, способствуя развитию полезных кишечных бактерий. Эти бактерии помогают восстановить микробиом кишечника. Корица также помогает улучшить здоровье ЖКТ.

А ещё специя содержит два соединения, которые могут помочь в лечении болезни Альцгеймера, препятствуя разрушению клеток головного мозга. Исследования показывают, что употребление корицы может на короткий промежуток времени снизить артериальное давление и уровень сахара в крови.

Корица также содержит кальций, железо, марганец и витамин К.