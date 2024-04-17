Скумбрия в духовке с чесноком и паприкой: необыкновенно вкусно с рисом или картофельным пюре

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Запечённая скумбрия с паприкой и чесноком: вкусно и просто готовить

1:15
Еда

Запечённая скумбрия с паприкой и чесноком — это оригинальное и вкусное блюдо от сайта souspark.ru, которое вы сможете приготовить для своих друзей или семьи.

Запечённая скумбрия с паприкой и чесноком: вкусно и просто готовить
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 2 шт скумбрии,

— 1 ч. л соль,

— 3 зубчика чеснока,

— 1 ч. л паприка сладкая,

— 2 ст. л оливкового масла.

Инструкции:

  1. Очистите рыбу от внутренностей и плавников, промойте и разделите на филе.
  2. В миске смешайте соль с измельчённым чесноком.
  3. Влить в миску оливковое масло, добавьте паприку и перемешайте.
  4. Нанесите этот соус на 4 кусочка филе и заверните их в пищевую плёнку или пергамент.
  5. Оставьте рыбу в холодильнике на 3-4 часа, чтобы она хорошо замариновалась.
  6. Выставьте форму для печки с пергаментом и кладите туда филе.
  7. Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте рыбу в течение 15 минут.
  8. Выньте рыбу из духовки и подавайте её с картофельным пюре или отварным рисом.

Приготовьте запечённую скумбрию с паприкой и чесноком, которая станет настоящим наслаждением для вас и ваших гостей.

Скумбрия, запечённая с чесноком и паприкой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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