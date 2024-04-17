Скумбрия в духовке с чесноком и паприкой: необыкновенно вкусно с рисом или картофельным пюре

Запечённая скумбрия с паприкой и чесноком: вкусно и просто готовить

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённая скумбрия с паприкой и чесноком — это оригинальное и вкусное блюдо от сайта souspark.ru, которое вы сможете приготовить для своих друзей или семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 2 шт скумбрии,

— 1 ч. л соль,

— 3 зубчика чеснока,

— 1 ч. л паприка сладкая,

— 2 ст. л оливкового масла.

Инструкции:

Очистите рыбу от внутренностей и плавников, промойте и разделите на филе. В миске смешайте соль с измельчённым чесноком. Влить в миску оливковое масло, добавьте паприку и перемешайте. Нанесите этот соус на 4 кусочка филе и заверните их в пищевую плёнку или пергамент. Оставьте рыбу в холодильнике на 3-4 часа, чтобы она хорошо замариновалась. Выставьте форму для печки с пергаментом и кладите туда филе. Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте рыбу в течение 15 минут. Выньте рыбу из духовки и подавайте её с картофельным пюре или отварным рисом.

Приготовьте запечённую скумбрию с паприкой и чесноком, которая станет настоящим наслаждением для вас и ваших гостей.