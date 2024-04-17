Скумбрия в духовке с чесноком и паприкой: необыкновенно вкусно с рисом или картофельным пюре
Запечённая скумбрия с паприкой и чесноком: вкусно и просто готовить
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Запечённая скумбрия с паприкой и чесноком — это оригинальное и вкусное блюдо от сайта souspark.ru, которое вы сможете приготовить для своих друзей или семьи.
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
— 2 шт скумбрии,
— 1 ч. л соль,
— 3 зубчика чеснока,
— 1 ч. л паприка сладкая,
— 2 ст. л оливкового масла.
Инструкции:
- Очистите рыбу от внутренностей и плавников, промойте и разделите на филе.
- В миске смешайте соль с измельчённым чесноком.
- Влить в миску оливковое масло, добавьте паприку и перемешайте.
- Нанесите этот соус на 4 кусочка филе и заверните их в пищевую плёнку или пергамент.
- Оставьте рыбу в холодильнике на 3-4 часа, чтобы она хорошо замариновалась.
- Выставьте форму для печки с пергаментом и кладите туда филе.
- Разогрейте духовку до 220 градусов и запекайте рыбу в течение 15 минут.
- Выньте рыбу из духовки и подавайте её с картофельным пюре или отварным рисом.
Приготовьте запечённую скумбрию с паприкой и чесноком, которая станет настоящим наслаждением для вас и ваших гостей.
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Скумбрия, запечённая с чесноком и паприкой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру