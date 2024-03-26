Намазка-спред из копчёной скумбрии: нотки лимона и хрена отлично оттеняют её вкус

Намазка из копчёной скумбрии: необыкновенно вкусно с чёрным хлебом, тостами или крекерами

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Закуска-спред из копчёной скумбрии просто готовится, а бутерброды с ней получаются просто изумительные. Попробуйте сделать эту намазку по рецепту RussianFood. com, и сами в этом убедитесь!

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Продукты:

— 230 г копчёной скумбрии (филе),

— 230 г сметаны или йогурта,

— цедра 0,5 лимона,

— 2-3 веточки петрушки,

— 1-2 ч. л. соуса хрен,

— 1 ст. л. лимонного сока,

— перец чёрный молотый,

— хлеб или крекеры для сервировки.

Приготовление:

В кухонном процессоре (или блендере) смешайте сметану (или йогурт) с цедрой лимона и листьями петрушки. Очистите скумбрию от кожи и костей, порежьте на кусочки и добавьте в процессор (блендер). Рыбу нужно перемолоть до однородной массы. Добавьте хрен, лимонный сок, соль, перец и хорошо перемешайте. Выложите закуску на тарелку, накройте плёнкой и поставьте в холодильник для охлаждения. Подавайте, посыпав листочками петрушки, с хлебом или крекерами. Готово, приятного аппетита!