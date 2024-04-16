Названы четыре необычных способа использования рассола из-под оливок и маслин в кулинарии

Повара не советуют выливать рассол от оливок и маслин: четыре варианта использования

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Рассол от маслин и оливок может иметь полезное применение в кулинарии, и поэтому не стоит выливать этот ценный ингредиент. Вот несколько идей по поводу того, как можно использовать рассол из-под маслин и оливок, которыми поделилась профессиональный повар Юлия Архипова в разговоре с изданием "БелНовости".

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Замачивание мяса перед жаркой. Рассол от маслин и оливок отличается приятным ароматом и вкусом из-за масла и специй в его составе. Этот рассол хорош для маринования мяса перед жаркой, ведь он помогает сделать его более сочным, нежным и ароматным. Тут всё просто — положите мясо в рассол от оливок или маслин на несколько часов, после чего можно приступать к готовке. Соусы и заправки. Рассол от маслин и оливок — это хорошая база для разнообразных соусов, салатов, маринадов и подлив. Маринад для овощей. В рассоле от маслин и оливок можно мариновать не только мясо, но и овощи. Он усиливает их вкус и аромат, делает более выразительной структуру. Однако учтите, что вкус и аромат овощей может значительно измениться благодаря рассолу. Приправа для супов и рагу. Вкус и аромат первых и вторых блюд благодаря добавлению рассола может выиграть. Его можно использовать в приготовлении вместо обычной соли. Пробуйте и экспериментируйте, возможно, вам понравятся блюда с добавлением рассола от оливок и маслин.