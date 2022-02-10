Эндокринолог раскрыла пользу оливок при сахарном диабете

Оливки и маслины содержат большое количество жиров, то есть полезных растительных масел, и небольшое количество углеводов в своём составе. Они не дают резкого повышения уровня глюкозы в крови, поэтому могут быть полезны для больных сахарным диабетом. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Ольга Павлова на своём YouTube-канале.

Специалист пояснила, что оливки и маслины безопасны с точки зрения влияния на сахар крови, но зато они содержат полезные масла. Также в них есть много необходимых человеку витаминов и микроэлементов. Эти продукты богаты витаминами А, С, Е, калием, кальцием, натрием, железом, ненасыщенными жирными кислотами омега-6 и омега-9.

Врач заметила, что оливки и маслины стимулируют процесс пищеварения, то есть улучшают обмен веществ. Кроме того, за счёт большого количества полезных масел они благотворно влияют на кожу и волосы. Однако необходимо помнить про баланс полиненасыщенных жирных кислот, поэтому лучше всего есть оливки с рыбой, в которой много омега-3, и овощным салатом, добавила доктор.

По её словам, оливки и маслины также улучшают отток желчи, то есть имеют мягкое детоксикационное действие. Их можно употреблять при диабете и избыточном весе, но небольшими порциями (6-9 штук в сутки) два раза в неделю.

Лучше предпочесть свежие оливки, но можно брать и консервированные, выбирая наиболее натуральные и обращая внимания на срок годности, заключила диетолог.

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