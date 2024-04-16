Аппетитные хрустящие крекеры из миндаля и кешью: самый удачный рецепт. Такие печеньки вы ещё не пробовали!

Готовим дома вкусные крекеры из ореховой муки

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот рецепт, если хотите получить лёгкую закуску с домашними крекерами из ореховой муки.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1 стакан миндаля,

1 стакан кешью,

1 яйцо,

2 столовые ложки воды,

1 чайная ложка соли,

семена (семена чиа, тыквенные семечки и т. д.).

Приготовление

Разогрейте духовку до 190 градусов. В кухонном комбайне или блендере смешайте миндаль и кешью до получения муки. Высыпьте ореховую муку в миску, добавьте яйцо, воду и соль. Если вы используете солёные орехи, используйте меньше соли. Перемешивайте до тех пор, пока смесь не превратится в тесто, затем разделите тесто на две равные части. Положите лист пергаментной бумаги на плоскую поверхность и выложите на него половину теста, положите ещё один лист пергаментной бумаги. С помощью скалки раскатайте тесто, пока оно не станет очень тонким. Снимите верхнюю пергаментную бумагу, затем переложите бумагу с тестом на противень. Острым ножом аккуратно разрежьте тесто на квадратики. Сбрызните квадраты небольшим количеством воды, затем посыпьте сверху семенами по вашему вкусу. Сделайте то же самое с другой половиной теста. Выпекайте крекеры около 10 минут.