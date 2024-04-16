Аппетитные хрустящие крекеры из миндаля и кешью: самый удачный рецепт. Такие печеньки вы ещё не пробовали!

Попробуйте этот рецепт, если хотите получить лёгкую закуску с домашними крекерами из ореховой муки.
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
1 стакан миндаля,
1 стакан кешью,
1 яйцо,
2 столовые ложки воды,
1 чайная ложка соли,
семена (семена чиа, тыквенные семечки и т. д.).
Приготовление
Разогрейте духовку до 190 градусов.
В кухонном комбайне или блендере смешайте миндаль и кешью до получения муки.
Высыпьте ореховую муку в миску, добавьте яйцо, воду и соль. Если вы используете солёные орехи, используйте меньше соли. Перемешивайте до тех пор, пока смесь не превратится в тесто, затем разделите тесто на две равные части.
Положите лист пергаментной бумаги на плоскую поверхность и выложите на него половину теста, положите ещё один лист пергаментной бумаги. С помощью скалки раскатайте тесто, пока оно не станет очень тонким. Снимите верхнюю пергаментную бумагу, затем переложите бумагу с тестом на противень.
Острым ножом аккуратно разрежьте тесто на квадратики. Сбрызните квадраты небольшим количеством воды, затем посыпьте сверху семенами по вашему вкусу.