Аппетитные хрустящие крекеры из миндаля и кешью: самый удачный рецепт. Такие печеньки вы ещё не пробовали!

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Готовим дома вкусные крекеры из ореховой муки

1:25
Еда

Попробуйте этот рецепт, если хотите получить лёгкую закуску с домашними крекерами из ореховой муки.

Готовим дома вкусные крекеры из ореховой муки
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1 стакан миндаля,
  • 1 стакан кешью,
  • 1 яйцо,
  • 2 столовые ложки воды,
  • 1 чайная ложка соли,
  • семена (семена чиа, тыквенные семечки и т. д.).

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. В кухонном комбайне или блендере смешайте миндаль и кешью до получения муки.
  3. Высыпьте ореховую муку в миску, добавьте яйцо, воду и соль. Если вы используете солёные орехи, используйте меньше соли. Перемешивайте до тех пор, пока смесь не превратится в тесто, затем разделите тесто на две равные части.
  4. Положите лист пергаментной бумаги на плоскую поверхность и выложите на него половину теста, положите ещё один лист пергаментной бумаги. С помощью скалки раскатайте тесто, пока оно не станет очень тонким. Снимите верхнюю пергаментную бумагу, затем переложите бумагу с тестом на противень.
  5. Острым ножом аккуратно разрежьте тесто на квадратики. Сбрызните квадраты небольшим количеством воды, затем посыпьте сверху семенами по вашему вкусу.
  6. Сделайте то же самое с другой половиной теста.
  7. Выпекайте крекеры около 10 минут. 
БЫСТРЫЕ ХРУСТЯЩИЕ КРЕКЕРЫ в домашних условиях
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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