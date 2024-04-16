Вкусные батончики мюсли с овсянкой, семечками, орехами и ягодами — быстрый и питательный перекус. Готовим без выпечки

Запомните этот рецепт вкусных батончиков мюсли — быстрый и питательный перекус, который даже не требует выпечки.
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
225 г овсяных хлопьев,
150 г жидкого мёда,
100 г кокосового масла (или сливочного масла),
100 г тростникового сахара,
85 г нарезанной кураги,
75 г нарезанного тёмного шоколада,
75 г сырого миндаля,
70 г сушёной клюквы,
70 г тыквенных семечек,
60 г хлопьев из воздушного риса,
40 г семян чиа,
40 г семян льна,
30 г ягод годжи,
1 чайная ложка корицы,
1/4 чайной ложки соли.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Разложите овсяные хлопья, тыквенные семечки и семена льна на противне и поджарьте в духовке в течение 10 минут.
Застелите квадратную форму пергаментной бумагой, высыпьте овёс и семена в большую миску вместе с воздушными рисовыми хлопьями, миндалём, абрикосами, семенами чиа, сушёной клюквой и ягодами годжи. Смешайте всё вместе.
Поместите кокосовое масло, сахар и мёд в кастрюлю. Осторожно нагревайте, пока сахар не растворится, затем доведите до кипения.
Снимите с огня, добавьте корицу и соль, затем залейте овсяную смесь. Перемешайте, дайте смеси остыть в течение 10 минут, затем добавьте нарезанный шоколад. Разрежьте на двенадцать батончиков, заверните каждый батончик в пищевую плёнку и храните при комнатной температуре пару недель. Батончики хранятся в холодильнике один месяц.
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ОВСЯНЫЕ БАТОНЧИКИ МЮСЛИ без муки, яиц, сахара, масла к чаю