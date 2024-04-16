Вкусные батончики мюсли с овсянкой, семечками, орехами и ягодами — быстрый и питательный перекус. Готовим без выпечки

Как приготовить вкусные батончики мюсли без выпечки

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Запомните этот рецепт вкусных батончиков мюсли — быстрый и питательный перекус, который даже не требует выпечки.

Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

225 г овсяных хлопьев,

150 г жидкого мёда,

100 г кокосового масла (или сливочного масла),

100 г тростникового сахара,

85 г нарезанной кураги,

75 г нарезанного тёмного шоколада,

75 г сырого миндаля,

70 г сушёной клюквы,

70 г тыквенных семечек,

60 г хлопьев из воздушного риса,

40 г семян чиа,

40 г семян льна,

30 г ягод годжи,

1 чайная ложка корицы,

1/4 чайной ложки соли.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Разложите овсяные хлопья, тыквенные семечки и семена льна на противне и поджарьте в духовке в течение 10 минут. Застелите квадратную форму пергаментной бумагой, высыпьте овёс и семена в большую миску вместе с воздушными рисовыми хлопьями, миндалём, абрикосами, семенами чиа, сушёной клюквой и ягодами годжи. Смешайте всё вместе. Поместите кокосовое масло, сахар и мёд в кастрюлю. Осторожно нагревайте, пока сахар не растворится, затем доведите до кипения. Снимите с огня, добавьте корицу и соль, затем залейте овсяную смесь. Перемешайте, дайте смеси остыть в течение 10 минут, затем добавьте нарезанный шоколад. Разрежьте на двенадцать батончиков, заверните каждый батончик в пищевую плёнку и храните при комнатной температуре пару недель. Батончики хранятся в холодильнике один месяц.