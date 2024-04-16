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Вкусные батончики мюсли с овсянкой, семечками, орехами и ягодами — быстрый и питательный перекус. Готовим без выпечки

Как приготовить вкусные батончики мюсли без выпечки

1:52
Еда

Запомните этот рецепт вкусных батончиков мюсли — быстрый и питательный перекус, который даже не требует выпечки.

Как приготовить вкусные батончики мюсли без выпечки
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 225 г овсяных хлопьев,
  • 150 г жидкого мёда,
  • 100 г кокосового масла (или сливочного масла),
  • 100 г тростникового сахара,
  • 85 г нарезанной кураги,
  • 75 г нарезанного тёмного шоколада,
  • 75 г сырого миндаля,
  • 70 г сушёной клюквы,
  • 70 г тыквенных семечек,
  • 60 г хлопьев из воздушного риса,
  • 40 г семян чиа,
  • 40 г семян льна,
  • 30 г ягод годжи,
  • 1 чайная ложка корицы,
  • 1/4 чайной ложки соли.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Разложите овсяные хлопья, тыквенные семечки и семена льна на противне и поджарьте в духовке в течение 10 минут.
  3. Застелите квадратную форму пергаментной бумагой, высыпьте овёс и семена в большую миску вместе с воздушными рисовыми хлопьями, миндалём, абрикосами, семенами чиа, сушёной клюквой и ягодами годжи. Смешайте всё вместе.
  4. Поместите кокосовое масло, сахар и мёд в кастрюлю. Осторожно нагревайте, пока сахар не растворится, затем доведите до кипения.
  5. Снимите с огня, добавьте корицу и соль, затем залейте овсяную смесь. Перемешайте, дайте смеси остыть в течение 10 минут, затем добавьте нарезанный шоколад. Разрежьте на двенадцать батончиков, заверните каждый батончик в пищевую плёнку и храните при комнатной температуре пару недель. Батончики хранятся в холодильнике один месяц.
ОВСЯНЫЕ БАТОНЧИКИ МЮСЛИ без муки, яиц, сахара, масла к чаю
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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