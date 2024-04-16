Тяжёлая пища: узнайте, какие ваши любимые продукты хуже всего усваиваются и приводят к вздутию живота

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Какие продукты труднее всего перевариваются?

1:27
Еда

Наше самочувствие во многом определяется процессом пищеварения, который обеспечивает организм энергией и питательными веществами. Однако некоторые продукты перевариваются значительно сложнее, что приводит к неприятным ощущениям в животе, в том числе к вздутию и тошноте.

Какие продукты труднее всего перевариваются?
Фото: commons.wikimedia.org by Calliope is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

При этом многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Например, мятный чай нежелательно пить людям, страдающим ГЭРБ, но он чрезвычайно полезен для людей с лёгким расстройством желудка или тошнотой.

Рассмотрим стандартный набор продуктов, которые труднее всего перевариваются:

  • Продукты с высоким содержанием клетчатки, сырые овощи, такие как брокколи, цветная капуста, артишоки, чеснок, лук.
  • Продукты с жёсткими волокнами, такие как брокколи, спаржа и гранаты.
  • Бобовые, включая фасоль, нут и чечевицу.
  • Орехи и семена.
  • Попкорн.
  • Кислые продукты, такие как цитрусовые и продукты на основе томатов.
  • Острая пища.
  • Алкоголь.
  • Напитки с кофеином, такие как кофе и чёрный чай.
  • Жирная и жареная пища.
  • Переработанное мясо, например, колбасы и хот-доги.
  • Сушёное мясо, например, вяленое.
  • Сухофрукты.
  • Искусственные подсластители.
Как долго ваша любимая еда остается в желудке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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