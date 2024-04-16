Тяжёлая пища: узнайте, какие ваши любимые продукты хуже всего усваиваются и приводят к вздутию живота

Наше самочувствие во многом определяется процессом пищеварения, который обеспечивает организм энергией и питательными веществами. Однако некоторые продукты перевариваются значительно сложнее, что приводит к неприятным ощущениям в животе, в том числе к вздутию и тошноте.
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При этом многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Например, мятный чай нежелательно пить людям, страдающим ГЭРБ, но он чрезвычайно полезен для людей с лёгким расстройством желудка или тошнотой.
Рассмотрим стандартный набор продуктов, которые труднее всего перевариваются:
Продукты с высоким содержанием клетчатки, сырые овощи, такие как брокколи, цветная капуста, артишоки, чеснок, лук.
Продукты с жёсткими волокнами, такие как брокколи, спаржа и гранаты.
Бобовые, включая фасоль, нут и чечевицу.
Орехи и семена.
Попкорн.
Кислые продукты, такие как цитрусовые и продукты на основе томатов.
Острая пища.
Алкоголь.
Напитки с кофеином, такие как кофе и чёрный чай.
Жирная и жареная пища.
Переработанное мясо, например, колбасы и хот-доги.