Тяжёлая пища: узнайте, какие ваши любимые продукты хуже всего усваиваются и приводят к вздутию живота

Какие продукты труднее всего перевариваются?

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Наше самочувствие во многом определяется процессом пищеварения, который обеспечивает организм энергией и питательными веществами. Однако некоторые продукты перевариваются значительно сложнее, что приводит к неприятным ощущениям в животе, в том числе к вздутию и тошноте.

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При этом многое зависит от индивидуальных особенностей организма. Например, мятный чай нежелательно пить людям, страдающим ГЭРБ, но он чрезвычайно полезен для людей с лёгким расстройством желудка или тошнотой.

Рассмотрим стандартный набор продуктов, которые труднее всего перевариваются:

Продукты с высоким содержанием клетчатки, сырые овощи, такие как брокколи, цветная капуста, артишоки, чеснок, лук.

Продукты с жёсткими волокнами, такие как брокколи, спаржа и гранаты.

Бобовые, включая фасоль, нут и чечевицу.

Орехи и семена.

Попкорн.

Кислые продукты, такие как цитрусовые и продукты на основе томатов.

Острая пища.

Алкоголь.

Напитки с кофеином, такие как кофе и чёрный чай.

Жирная и жареная пища.

Переработанное мясо, например, колбасы и хот-доги.

Сушёное мясо, например, вяленое.

Сухофрукты.

Искусственные подсластители.