Постный тёртый пирог с повидлом: получается вкусным даже без масла, молока и яиц

Постный тёртый пирог с повидлом: даже в пост можно баловать себя десертами

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Постный тёртый пирог с повидлом — это отличное решение для тех, кто придерживается поста. Вместо обычных ингредиентов, таких как яйца и молоко, в этом рецепте используются вода и растительное масло, что делает пирог от сайта "Лайфхакер.ру" лёгким и диетическим. Главным акцентом блюда является повидло или джем, которые добавляют ему сладость и сочность.

Фото: commons.wikimedia.org by Greta Ceresini is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

160 мл воды

120 мл растительного масла

1/4 чайной ложки соли

180 г сахара

1 чайная ложка разрыхлителя

500 г муки

400 г повидла или джема

Приготовление:

В большой миске соедините воду, растительное масло, соль, сахар и разрыхлитель. Постепенно добавляйте муку, тщательно замешивая до получения мягкого и эластичного теста. Разделите тесто на две части, одну немного больше другой. Оберните большую часть плёнкой и оставьте в холодильнике, чтобы оно остыло и стало более упругим. Раскатайте оставшуюся часть теста и выложите его в форму для пирога, образуя бортики по всему периметру. Равномерно распределите повидло или джем по поверхности теста. Достаньте охлаждённую порцию теста из холодильника и с помощью терки натрите его сверху начинки, чтобы создать слой теста. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 35-40 минут, до золотистой корочки. Остудите пирог перед подачей и нарежьте на порции.

Пирог готов и готов к тому, чтобы порадовать вас во время поста или просто как лёгкое и нежное десертное угощение. Попробуйте разные виды варенья или джема, чтобы добавить разнообразия в его вкус. Наслаждайтесь этим постным пирогом с повидлом, который будет радовать вас своим изысканным вкусом.