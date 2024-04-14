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Постный тёртый пирог с повидлом: получается вкусным даже без масла, молока и яиц

Постный тёртый пирог с повидлом: даже в пост можно баловать себя десертами

1:55
Еда

Постный тёртый пирог с повидлом — это отличное решение для тех, кто придерживается поста. Вместо обычных ингредиентов, таких как яйца и молоко, в этом рецепте используются вода и растительное масло, что делает пирог от сайта "Лайфхакер.ру" лёгким и диетическим. Главным акцентом блюда является повидло или джем, которые добавляют ему сладость и сочность.

Постный тёртый пирог с повидлом: даже в пост можно баловать себя десертами
Фото: commons.wikimedia.org by Greta Ceresini is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 160 мл воды
  • 120 мл растительного масла
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 180 г сахара
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 500 г муки
  • 400 г повидла или джема

Приготовление:

  1. В большой миске соедините воду, растительное масло, соль, сахар и разрыхлитель. Постепенно добавляйте муку, тщательно замешивая до получения мягкого и эластичного теста.
  2. Разделите тесто на две части, одну немного больше другой. Оберните большую часть плёнкой и оставьте в холодильнике, чтобы оно остыло и стало более упругим.
  3. Раскатайте оставшуюся часть теста и выложите его в форму для пирога, образуя бортики по всему периметру.
  4. Равномерно распределите повидло или джем по поверхности теста.
  5. Достаньте охлаждённую порцию теста из холодильника и с помощью терки натрите его сверху начинки, чтобы создать слой теста.
  6. Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение 35-40 минут, до золотистой корочки.
  7. Остудите пирог перед подачей и нарежьте на порции.

Пирог готов и готов к тому, чтобы порадовать вас во время поста или просто как лёгкое и нежное десертное угощение. Попробуйте разные виды варенья или джема, чтобы добавить разнообразия в его вкус. Наслаждайтесь этим постным пирогом с повидлом, который будет радовать вас своим изысканным вкусом.

Из ВОДЫ.МУКИ и ВАРЕНЬЯ ВКУСНЮЩИЙ 😋ПОСТНЫЙ ТЁРТЫЙ ПИРОГ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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