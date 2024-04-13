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Названы четыре хитрости, которые помогут предотвратить потемнение натёртого картофеля для драников

Как сделать так, чтобы картофель, натёртый для драников, не темнел: четыре совета

1:19
Еда

Приготовление драников — простого, но невероятно вкусного блюда, пользуется популярностью у многих любителей картофеля. Однако приготовление драников может стать проблематичным из-за быстрого потемнения натёртого картофеля.

Как сделать так, чтобы картофель, натёртый для драников, не темнел: четыре совета
Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чтобы избежать этой неприятности, повар Юлия Архипова, эксперт сетевого издания "БелНовости", предлагает несколько полезных советов.

  1. Прежде всего, для приготовления драников рекомендуется использовать жёлтые сорта картофеля. Они сохраняют свой цвет лучше, чем белые сорта.
  2. Во время приготовления картофельной массы сначала необходимо натереть лук, а затем быстро добавить его к натёртому картофелю и тщательно перемешать. Такой приём поможет сохранить цвет картофеля и предотвратить его окисление.
  3. Чтобы уменьшить количество сока в картофельной массе, следует выжать его после того, как лук и картофель будут натёрты. Это простое действие позволит сэкономить на использовании муки и предотвратить потемнение картофеля.
  4. Для сохранения свежести и цвета драников можно добавить в картофельную массу немного сметаны. Это придаст драникам более мягкий и нежный вкус, а также поможет сохранить их яркий цвет.

Следуя этим советам, вы сможете насладиться ароматными и аппетитными драниками, не беспокоясь о их темнении.

Как приготовить Драники,чтобы они не темнели!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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