Котлеты из гороха: полностью вегетарианские, но очень вкусные!

Гороховые котлеты: сытные и вкусные, отличный вариант для тех, кто постится

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление ароматных и воздушных гороховых котлет — отличный способ угостить всех сытным и полезным обедом. Это простое и вкусное блюдо также отлично разнообразит ваш рацион. Рецепт гороховых котлет, предоставленный экспертом Юлией Архиповой для сетевого издания "БелНовости", позволит вам насладиться этим блюдом.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Goyal Jaipur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот что вам понадобится для приготовления 3-4 порций:

— 230 грамм колотого гороха;

— 1,5 литра воды;

— 1 репчатый лук;

— 1 морковь;

— 3 столовые ложки растительного масла;

— 50 грамм манки;

— соль и перец.

Процесс приготовления гороховых котлет следующий:

Предварительно замочите горох в воде на три часа. После этого, откиньте воду и переложите горох в кастрюлю, залейте чистой водой. Варите горох около часа, пока он не станет мягким. Обжарьте мелко нарезанный лук и морковь на масле до мягкости. Соедините обжаренные овощи с готовым горохом и измельчите их с помощью блендера. Добавьте в получившуюся массу специи, манку и хорошо перемешайте. Оставьте тесто на 20 минут, чтобы оно настоялось при комнатной температуре. Сформируйте котлеты и обжарьте их на каждой стороне примерно 3-4 минуты.

Теперь гороховые котлеты готовы к подаче на стол! Приятного аппетита!