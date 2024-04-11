Котлеты из гороха: полностью вегетарианские, но очень вкусные!

Приготовление ароматных и воздушных гороховых котлет — отличный способ угостить всех сытным и полезным обедом. Это простое и вкусное блюдо также отлично разнообразит ваш рацион. Рецепт гороховых котлет, предоставленный экспертом Юлией Архиповой для сетевого издания "БелНовости", позволит вам насладиться этим блюдом.
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Вот что вам понадобится для приготовления 3-4 порций:
— 230 грамм колотого гороха;
— 1,5 литра воды;
— 1 репчатый лук;
— 1 морковь;
— 3 столовые ложки растительного масла;
— 50 грамм манки;
— соль и перец.
Процесс приготовления гороховых котлет следующий:
Предварительно замочите горох в воде на три часа.
После этого, откиньте воду и переложите горох в кастрюлю, залейте чистой водой.
Варите горох около часа, пока он не станет мягким.
Обжарьте мелко нарезанный лук и морковь на масле до мягкости.
Соедините обжаренные овощи с готовым горохом и измельчите их с помощью блендера.
Добавьте в получившуюся массу специи, манку и хорошо перемешайте.
Оставьте тесто на 20 минут, чтобы оно настоялось при комнатной температуре.
Сформируйте котлеты и обжарьте их на каждой стороне примерно 3-4 минуты.
Теперь гороховые котлеты готовы к подаче на стол! Приятного аппетита!