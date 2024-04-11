Котлеты из гороха: полностью вегетарианские, но очень вкусные!

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Гороховые котлеты: сытные и вкусные, отличный вариант для тех, кто постится

1:24
Еда

Приготовление ароматных и воздушных гороховых котлет — отличный способ угостить всех сытным и полезным обедом. Это простое и вкусное блюдо также отлично разнообразит ваш рацион. Рецепт гороховых котлет, предоставленный экспертом Юлией Архиповой для сетевого издания "БелНовости", позволит вам насладиться этим блюдом.

Гороховые котлеты: сытные и вкусные, отличный вариант для тех, кто постится
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Goyal Jaipur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вот что вам понадобится для приготовления 3-4 порций:

— 230 грамм колотого гороха;

— 1,5 литра воды;

— 1 репчатый лук;

— 1 морковь;

— 3 столовые ложки растительного масла;

— 50 грамм манки;

— соль и перец.

Процесс приготовления гороховых котлет следующий:

  1. Предварительно замочите горох в воде на три часа.
  2. После этого, откиньте воду и переложите горох в кастрюлю, залейте чистой водой.
  3. Варите горох около часа, пока он не станет мягким.
  4. Обжарьте мелко нарезанный лук и морковь на масле до мягкости.
  5. Соедините обжаренные овощи с готовым горохом и измельчите их с помощью блендера.
  6. Добавьте в получившуюся массу специи, манку и хорошо перемешайте.
  7. Оставьте тесто на 20 минут, чтобы оно настоялось при комнатной температуре.
  8. Сформируйте котлеты и обжарьте их на каждой стороне примерно 3-4 минуты.

Теперь гороховые котлеты готовы к подаче на стол! Приятного аппетита!

ПОСТНЫЙ РЕЦЕПТ | Вкуснейшие гороховые котлеты
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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