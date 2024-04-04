Жареный горох: аппетитная традиционная русская закуска с лёгким ореховым привкусом

Оказывается, сухой горох можно приготовить жареным, подобно семечкам. Процесс начинается с предварительного замачивания его в воде. После этого горох обжаривают на сковороде до получения орехового вкуса.
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В рецепте от RussianFood.com добавляются ароматные пряности, чтобы придать более интересный вкус. Готовить жареный горох довольно просто, а получается он вкусным и неповторимым.
Итак, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
После замачивания промойте его и откиньте на дуршлаг для удаления лишней влаги.
Разогрейте растительное масло на сковороде и добавьте горох.
Обжаривайте горох на среднем огне без крышки в течение 15-20 минут, помешивая время от времени. Он должен стать немного твёрдым и приобрести ореховый аромат. Если пережарить, он может стать жёстким, но все равно останется вкусным. Поэтому следите за временем.