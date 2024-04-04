Жареный горох: аппетитная традиционная русская закуска с лёгким ореховым привкусом

Жареный горох: получается таким вкусным, что оторваться просто невозможно

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Оказывается, сухой горох можно приготовить жареным, подобно семечкам. Процесс начинается с предварительного замачивания его в воде. После этого горох обжаривают на сковороде до получения орехового вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В рецепте от RussianFood.com добавляются ароматные пряности, чтобы придать более интересный вкус. Готовить жареный горох довольно просто, а получается он вкусным и неповторимым.

Итак, для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 200 г сухого гороха (колотого),

— 0,5 чайной ложки тимьяна,

— щепотка куркумы,

— 0,5 чайной ложки сушёного чеснока,

— соль по вкусу,

— перец чёрный молотый по вкусу,

— 0,5 чайной ложки сушёной зелени (зелёного лука, укропа, петрушки),

— 30 мл растительного масла (2 столовые ложки).

Приготовление:

Помойте горох и замочите его в воде на 12 часов. После замачивания промойте его и откиньте на дуршлаг для удаления лишней влаги. Разогрейте растительное масло на сковороде и добавьте горох. Обжаривайте горох на среднем огне без крышки в течение 15-20 минут, помешивая время от времени. Он должен стать немного твёрдым и приобрести ореховый аромат. Если пережарить, он может стать жёстким, но все равно останется вкусным. Поэтому следите за временем. Добавьте соль, чёрный перец, куркуму, тимьян, сушёный чеснок и сушёную зелень. Перемешайте все ингредиенты, обжаривайте еще 1 минуту и удалите с огня. Ваш жареный горох готов к подаче. Приятного аппетита!