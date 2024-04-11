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Чего не стоит делать при жарке картошки: пять распространённых ошибок

Какие ошибки допускаются при жарке картошки чаще всего?

1:33
Еда

Приготовление жареной картошки может показаться простой задачей для многих хозяек, однако они часто допускают ошибки, которые отрицательно сказываются на вкусе блюда.

Какие ошибки допускаются при жарке картошки чаще всего?
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
  1. Как напоминают "Белновости", одной из ошибок является жарка картошки сразу после очистки. Чтобы избавиться от излишнего крахмала, рекомендуется поместить нарезанные картофельные кусочки в холодную воду на примерно 30 минут. Это помогает улучшить текстуру и делает картошку менее "мучной".
  2. Далее картофель следует выложить на бумажное полотенце, чтобы удалить излишнюю влагу. Это позволяет достичь лучшего качества жарки, придаёт картофелю хрустящую корочку и предотвращает слишком варёное состояние готового продукта.
  3. Ещё одна распространённая ошибка — начинать жарить картошку на холодной сковороде. Важно, чтобы масло было достаточно горячим для формирования хрустящей корочки. Рекомендуется разогреть сковороду перед началом жарки.
  4. Не стоит также слишком часто перемешивать картошку в процессе жарки. Достаточно перевернуть кусочки всего лишь несколько раз для равномерной жарки с обеих сторон.
  5. Касательно соли, её следует добавить за несколько минут до готовности картошки. После добавления соли рекомендуется хорошо перевернуть картошку в сковороде и снять её с огня. Это позволяет соли проникнуть внутрь картофеля и придать ему насыщенный вкус.

Если вы учтёте эти советы и избегаете приведённых ошибок, ваша жареная картошка будет вкусной, сочной и хрустящей.

Как ПОЖАРИТЬ КАРТОШКУ, чтобы ВСЕГДА просили еще. Секрет хрустящей жареной картошки. Пошаговый рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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