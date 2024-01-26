Жареная картошка с луком: простые правила

Жареную картошку каждый делает по-своему. Однако если готовить её так, как советует портал "RussianFood", она получится просто идеальной: ароматной, целенькой, с поджаристой корочкой!
Вам потребуется:
Приготовление
1. Картофель очистите от кожуры, хорошо промойте и обсушите (для этого подойдёт бумажное полотенце).
2. Картофель нарежьте на средние брусочки.
3. На сковороде налейте растительное масло, хорошо его разогрейте, высыпьте нарезанный картофель на сковороду и оставьте жариться на 4-5 минут (в это время перемешивать не нужно).
Через 5 минут перемешайте и жарьте ещё 5 минут, снова перемешайте.
4. Добавьте к картошке нарезанный лук, уменьшите огонь. Теперь нужно перемешивать картофель с луком часто, пока овощи не станут мягкими.
5. По желанию можно добавить в картофель чеснок и жарить ещё минуты 3 на несильном огне.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.