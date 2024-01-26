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Жареная картошка с луком: простые правила

Жареная картошка по классике: с лучком, ароматная и румяная

1:07
Еда

Жареную картошку каждый делает по-своему. Однако если готовить её так, как советует портал "RussianFood", она получится просто идеальной: ароматной, целенькой, с поджаристой корочкой!

Жареная картошка по классике: с лучком, ароматная и румяная
Фото: commons.wikimedia.org by Himgspendra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам потребуется:

  • 760 г картофеля;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 180 г лука;
  • растительное масло;
  • соль.

Приготовление

1. Картофель очистите от кожуры, хорошо промойте и обсушите (для этого подойдёт бумажное полотенце).

2. Картофель нарежьте на средние брусочки.

3. На сковороде налейте растительное масло, хорошо его разогрейте, высыпьте нарезанный картофель на сковороду и оставьте жариться на 4-5 минут (в это время перемешивать не нужно).

Через 5 минут перемешайте и жарьте ещё 5 минут, снова перемешайте.

4. Добавьте к картошке нарезанный лук, уменьшите огонь. Теперь нужно перемешивать картофель с луком часто, пока овощи не станут мягкими.

5. По желанию можно добавить в картофель чеснок и жарить ещё минуты 3 на несильном огне.

Жареная картошка с луком, как правильно и вкусно пожарить картофель с луком.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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