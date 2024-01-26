Жареная картошка с луком: простые правила

Жареная картошка по классике: с лучком, ароматная и румяная

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареную картошку каждый делает по-своему. Однако если готовить её так, как советует портал "RussianFood", она получится просто идеальной: ароматной, целенькой, с поджаристой корочкой!

Фото: commons.wikimedia.org by Himgspendra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам потребуется:

760 г картофеля;

1 зубчик чеснока;

180 г лука;

растительное масло;

соль.

Приготовление

1. Картофель очистите от кожуры, хорошо промойте и обсушите (для этого подойдёт бумажное полотенце).

2. Картофель нарежьте на средние брусочки.

3. На сковороде налейте растительное масло, хорошо его разогрейте, высыпьте нарезанный картофель на сковороду и оставьте жариться на 4-5 минут (в это время перемешивать не нужно).

Через 5 минут перемешайте и жарьте ещё 5 минут, снова перемешайте.

4. Добавьте к картошке нарезанный лук, уменьшите огонь. Теперь нужно перемешивать картофель с луком часто, пока овощи не станут мягкими.

5. По желанию можно добавить в картофель чеснок и жарить ещё минуты 3 на несильном огне.