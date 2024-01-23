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Запеканка из картошки, фарша и овощей, которая буквально тает во рту!

Запеканка из картофеля, фарша и овощей: такая нежная, что просто тает во рту

1:29
Еда

Многие любят запеканки, и это неудивительно — это блюдо очень вкусное, его можно приготовить из чего угодно и с ним не нужно стоять у плиты — просто вмешайте всё и поставьте в духовку. Приготовьте аппетитную картофельную запеканку с фаршей и овощами по рекомендации YouTube-канала "Со вкусом" из самых простых продуктов, вам она обязательно понравится!

Запеканка из картофеля, фарша и овощей: такая нежная, что просто тает во рту
Фото: commons.wikimedia.org by Sam Bailey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты:

  • мясной фарш;
  • 1 яйцо;
  • картофель сырой очищенный;
  • помидоры;
  • лук репчатый;
  • болгарский сладкий перец;
  • растительное масло;
  • твёрдый сыр;
  • соль, перец.

Приготовление

1. Отварите картофель в подсоленной воде.

2. Нарежьте на небольшие кусочки сладкий перец, помидоры и лук.

3. На сковороде разогрейте растительное масло, на нём обжарьте лук, нарезанный болгарский перец и мясной фарш. Когда фарш обжарится, добавьте помидоры, посолите, поперчите, потушите ещё 5-10 минут.

4. Отваренный картофель растолките в пюре, добавив яйцо, соль и сливочное масло. Для нежности можно добавить чуть-чуть молока.

5. Сыр натрите на тёрке.

6. В форму для запекания выложите половину картофельного пюре, на него положите обжаренный фарш с овощами. Накройте его оставшимся картофельным пюре, посыпьте запеканку тёртым сыром.

7. Поставьте запеканку в духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится.

Тающая во рту Вкуснятина! Безумно Нежная Запеканка! Рецепт!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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