Запеканка из картошки, фарша и овощей, которая буквально тает во рту!

Многие любят запеканки, и это неудивительно — это блюдо очень вкусное, его можно приготовить из чего угодно и с ним не нужно стоять у плиты — просто вмешайте всё и поставьте в духовку. Приготовьте аппетитную картофельную запеканку с фаршей и овощами по рекомендации YouTube-канала "Со вкусом" из самых простых продуктов, вам она обязательно понравится!
Ингредиенты:
Приготовление
1. Отварите картофель в подсоленной воде.
2. Нарежьте на небольшие кусочки сладкий перец, помидоры и лук.
3. На сковороде разогрейте растительное масло, на нём обжарьте лук, нарезанный болгарский перец и мясной фарш. Когда фарш обжарится, добавьте помидоры, посолите, поперчите, потушите ещё 5-10 минут.
4. Отваренный картофель растолките в пюре, добавив яйцо, соль и сливочное масло. Для нежности можно добавить чуть-чуть молока.
5. Сыр натрите на тёрке.
6. В форму для запекания выложите половину картофельного пюре, на него положите обжаренный фарш с овощами. Накройте его оставшимся картофельным пюре, посыпьте запеканку тёртым сыром.
7. Поставьте запеканку в духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.