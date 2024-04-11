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Вода Сасси для похудения: может стать существенной частью диеты

Вода Сасси с лимоном, имбирём и огурцом: освежающий напиток для похудения

1:12
Еда

Вода Сасси — напиток, получивший свое название в честь известного диетолога по имени Синтия Сасси, которая предложила пить его для того, чтобы избавиться от лишнего веса.

Вода Сасси с лимоном, имбирём и огурцом: освежающий напиток для похудения
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Главное преимущество этого напитка — его ингредиенты. Чтобы приготовить воду Сасси по рекомендации KP.RU, вам понадобятся:

  • 1 лимон,
  • 1 свежий огурец,
  • 10 листочков свежей мяты,
  • 1 корень имбиря,
  • 2 литра холодной воды.

Приготовление

  1. Для приготовления напитка, необходимо нарезать лимон и огурец на тонкие кружочки.
  2. Затем нужно измельчить корень имбиря и мяту.
  3. Сложите лимон, огурец, мяту и имбирь в кувшин и налейте туда же холодную воду.
  4. Смесь оставьте в холодильнике и постарайтесь выпить её в течение дня.

Напиток можно пить как в чистом виде, так и добавлять лёд для освежающего эффекта. Он не только поможет вам похудеть, но и улучшит пищеварение, а также освежит организм.

Вода Сасси является низкокалорийным напитком с отличным вкусом, поэтому она может стать важной частью вашей диеты для похудения. Не забывайте обновлять ингредиенты каждый день, чтобы напиток оставался свежим и вкусным.

Как похудеть за неделю: ВОДА САССИ (рецепт Синтии Сасс)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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