Вода Сасси для похудения: может стать существенной частью диеты

Вода Сасси с лимоном, имбирём и огурцом: освежающий напиток для похудения

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Вода Сасси — напиток, получивший свое название в честь известного диетолога по имени Синтия Сасси, которая предложила пить его для того, чтобы избавиться от лишнего веса.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Главное преимущество этого напитка — его ингредиенты. Чтобы приготовить воду Сасси по рекомендации KP.RU, вам понадобятся:

1 лимон,

1 свежий огурец,

10 листочков свежей мяты,

1 корень имбиря,

2 литра холодной воды.

Приготовление

Для приготовления напитка, необходимо нарезать лимон и огурец на тонкие кружочки. Затем нужно измельчить корень имбиря и мяту. Сложите лимон, огурец, мяту и имбирь в кувшин и налейте туда же холодную воду. Смесь оставьте в холодильнике и постарайтесь выпить её в течение дня.

Напиток можно пить как в чистом виде, так и добавлять лёд для освежающего эффекта. Он не только поможет вам похудеть, но и улучшит пищеварение, а также освежит организм.

Вода Сасси является низкокалорийным напитком с отличным вкусом, поэтому она может стать важной частью вашей диеты для похудения. Не забывайте обновлять ингредиенты каждый день, чтобы напиток оставался свежим и вкусным.