Вода Сасси для похудения: может стать существенной частью диеты

Вода Сасси — напиток, получивший свое название в честь известного диетолога по имени Синтия Сасси, которая предложила пить его для того, чтобы избавиться от лишнего веса.
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Главное преимущество этого напитка — его ингредиенты. Чтобы приготовить воду Сасси по рекомендации KP.RU, вам понадобятся:
1 лимон,
1 свежий огурец,
10 листочков свежей мяты,
1 корень имбиря,
2 литра холодной воды.
Приготовление
Для приготовления напитка, необходимо нарезать лимон и огурец на тонкие кружочки.
Затем нужно измельчить корень имбиря и мяту.
Сложите лимон, огурец, мяту и имбирь в кувшин и налейте туда же холодную воду.
Смесь оставьте в холодильнике и постарайтесь выпить её в течение дня.
Напиток можно пить как в чистом виде, так и добавлять лёд для освежающего эффекта. Он не только поможет вам похудеть, но и улучшит пищеварение, а также освежит организм.
Вода Сасси является низкокалорийным напитком с отличным вкусом, поэтому она может стать важной частью вашей диеты для похудения. Не забывайте обновлять ингредиенты каждый день, чтобы напиток оставался свежим и вкусным.
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Как похудеть за неделю: ВОДА САССИ (рецепт Синтии Сасс)