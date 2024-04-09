Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты ответили, какие люди нравятся кошкам
ЕSС: создан оснащенный датчиками носок для выявления диабета и болезней сердца
Хирург Аллахвердиев: затяжной кашель требует обследования на рак
Advance: ВСУ неизбежно придется сдать Часов Яр
5 пород кошек-долгожителей
Сколько граждан хотят улучшить жилищные условия — поясняет ВЦИОМ
Интересные факты о кошках
Теннисист Медведев: "Стараюсь как можно меньше использовать социальные сети"
Породы кошек со сдержанным нравом
Лимонная вода с куркумой: ярко-оранжевый эликсир бодрости для весны

Вода с лимоном и куркумой: простой напиток с антиоксидантными свойствами для похудения

1:19
Еда

Вода с лимоном и куркумой — это напиток, который не только приятен на вкус, но и обладает полезными свойствами. Добавление куркумы в этот напиток придает ему не только насыщенный оранжевый цвет, но и делает его более полезным за счет антиоксидантных свойств этой специи.

Вода с лимоном и куркумой: простой напиток с антиоксидантными свойствами для похудения
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • половина лимона,
  • щепотка куркумы,
  • одна чайная ложка мёда,
  • 250 мл воды.

Приготовление

  1. Сначала нужно вскипятить воду в небольшой посуде, а затем добавить щепотку куркумы и хорошо перемешать.
  2. Подождите, пока вода немного остынет.
  3. Затем добавьте лимонный сок из половины цитруса и одну чайную ложку мёда для более насыщенного вкуса.
  4. Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока мёд полностью растворится.

Напиток можно пить как горячим, так и холодным.

Этот напиток обладает целым рядом полезных свойств благодаря своим составляющим. Лимон является источником витамина C, который помогает укрепить иммунную систему и борется с простудными симптомами. Куркума, в свою очередь, является природным антиоксидантом, который помогает снизить воспаление в организме. Мёд также обладает антибактериальными свойствами и помогает укрепить иммунную систему.

Напиток из куркумы мёда и лимона
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета

Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.

Вода с лимоном и мёдом: тонизирует, согревает и укрепляет иммунитет
Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
За что такая цена: названы самые дорогие породы собак, которые заберут у вас последнюю копейку
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Последние материалы
Сколько граждан хотят улучшить жилищные условия — поясняет ВЦИОМ
Интересные факты о кошках
Теннисист Медведев: "Стараюсь как можно меньше использовать социальные сети"
Вода с лимоном и куркумой: простой напиток с антиоксидантными свойствами для похудения
Породы кошек со сдержанным нравом
Морковное масло: сила природы для красоты волос
Подкармливаем гортензию весной
Ferrari расширяет экспертизу в области аккумуляторных батарей для электромобилей
Ветеринары рассказали, как выгнать муху из уха собаки
Зеленский: Украина проиграет войну, если Конгресс США не разблокирует пакет помощи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников