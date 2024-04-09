Лимонная вода с куркумой: ярко-оранжевый эликсир бодрости для весны

Вода с лимоном и куркумой: простой напиток с антиоксидантными свойствами для похудения

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Вода с лимоном и куркумой — это напиток, который не только приятен на вкус, но и обладает полезными свойствами. Добавление куркумы в этот напиток придает ему не только насыщенный оранжевый цвет, но и делает его более полезным за счет антиоксидантных свойств этой специи.

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Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

половина лимона,

щепотка куркумы,

одна чайная ложка мёда,

250 мл воды.

Приготовление

Сначала нужно вскипятить воду в небольшой посуде, а затем добавить щепотку куркумы и хорошо перемешать. Подождите, пока вода немного остынет. Затем добавьте лимонный сок из половины цитруса и одну чайную ложку мёда для более насыщенного вкуса. Тщательно перемешайте все ингредиенты, пока мёд полностью растворится.

Напиток можно пить как горячим, так и холодным.

Этот напиток обладает целым рядом полезных свойств благодаря своим составляющим. Лимон является источником витамина C, который помогает укрепить иммунную систему и борется с простудными симптомами. Куркума, в свою очередь, является природным антиоксидантом, который помогает снизить воспаление в организме. Мёд также обладает антибактериальными свойствами и помогает укрепить иммунную систему.