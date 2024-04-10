Лавандовое песочное печенье: изысканный десерт к чаю. Запомните этот рецепт для сладкоежек!

Готовим дома лавандовое песочное печенье

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Немного сушёной лаванды поможет превратить традиционное песочное печенье в нечто действительно особенное. Более того, для его приготовления вам понадобится всего несколько ингредиентов. Главное — не переборщить с лавандой, иначе печенье будет горьким.

Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2,5 стакана муки,

1/2 чайной ложки соли,

2,5 чайной ложки пищевой лаванды,

пачка несолёного сливочного масла, размягчённого,

1/2 стакана сахарной пудры,

1 чайная ложка ванили.

Приготовление

Нагрейте духовку до 175 градусов и застелите противень пергаментной бумагой. В небольшой миске смешайте муку, соль и лаванду. Миксером взбейте сливочное масло и сахар. Добавьте ваниль, мучную смесь. Тесто должно быть влажным и при этом рассыпчатым. Разделите тесто на кусочки и выложите на противень. Положите небольшой лист пергамента поверх теста и пальцами аккуратно разгладьте поверхность, равномерно распределив тесто. Зубцами вилки сделайте в тесте несколько дырочек. Выпекайте около 30 минут.