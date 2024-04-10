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Лавандовое песочное печенье: изысканный десерт к чаю. Запомните этот рецепт для сладкоежек!

Готовим дома лавандовое песочное печенье

1:09
Еда

Немного сушёной лаванды поможет превратить традиционное песочное печенье в нечто действительно особенное. Более того, для его приготовления вам понадобится всего несколько ингредиентов. Главное — не переборщить с лавандой, иначе печенье будет горьким.

Готовим дома лавандовое песочное печенье
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2,5 стакана муки,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 2,5 чайной ложки пищевой лаванды,
  • пачка несолёного сливочного масла, размягчённого,
  • 1/2 стакана сахарной пудры,
  • 1 чайная ложка ванили.

Приготовление

  1. Нагрейте духовку до 175 градусов и застелите противень пергаментной бумагой.
  2. В небольшой миске смешайте муку, соль и лаванду. 
  3. Миксером взбейте сливочное масло и сахар. Добавьте ваниль, мучную смесь. Тесто должно быть влажным и при этом рассыпчатым.
  4. Разделите тесто на кусочки и выложите на противень. Положите небольшой лист пергамента поверх теста и пальцами аккуратно разгладьте поверхность, равномерно распределив тесто. Зубцами вилки сделайте в тесте несколько дырочек.
  5. Выпекайте около 30 минут. 
ИЗЫСКАННОЕ ЛАВАНДОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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