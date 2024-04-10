Лавандовое песочное печенье: изысканный десерт к чаю. Запомните этот рецепт для сладкоежек!

Немного сушёной лаванды поможет превратить традиционное песочное печенье в нечто действительно особенное. Более того, для его приготовления вам понадобится всего несколько ингредиентов. Главное — не переборщить с лавандой, иначе печенье будет горьким.
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Ингредиенты
2,5 стакана муки,
1/2 чайной ложки соли,
2,5 чайной ложки пищевой лаванды,
пачка несолёного сливочного масла, размягчённого,
1/2 стакана сахарной пудры,
1 чайная ложка ванили.
Приготовление
Нагрейте духовку до 175 градусов и застелите противень пергаментной бумагой.
В небольшой миске смешайте муку, соль и лаванду.
Миксером взбейте сливочное масло и сахар. Добавьте ваниль, мучную смесь. Тесто должно быть влажным и при этом рассыпчатым.
Разделите тесто на кусочки и выложите на противень. Положите небольшой лист пергамента поверх теста и пальцами аккуратно разгладьте поверхность, равномерно распределив тесто. Зубцами вилки сделайте в тесте несколько дырочек.