Цветная капуста с имбирём, чесноком и уксусом: отличная альтернатива моркови по-корейски

Цветная капуста по-корейски: пикантная закуска в азиатском стиле

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Цветная капуста по-корейски обязательно вам понравится, хотя она может не присутствовать в аутентичной корейской кухне. Это блюдо отличается пикантностью и острым вкусом, что делает его привлекательным для ценителей еды "с перчинкой".

Фото: creativecommons.org by Calliope is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

В этом рецепте от Gastronom. ru мы сочетаем цветную капусту с чесноком, имбирём и уксусом, чтобы создать вкусное и заманчивое блюдо, способное удовлетворить самых требовательных гурманов.

Ингредиенты на 4 порции:

— 1 кочан среднего размера цветной капусты,

— 1 небольшая белая луковица,

— небольшой кусочек корня имбиря (размером 2 см),

— 3-4 зубчика чеснока,

— 4 столовые ложки яблочного уксуса,

— 7 столовых ложек растительного масла,

— 2 столовые ложки приправы для корейской моркови.

Рецепт приготовления:

Подготовьте цветную капусту, вымойте кочан и разделите на соцветия. Удалите стебель и разберите капусту на маленькие цветочки. Очистите лук от шелухи и нарежьте его тонкими полукольцами. Очистите и тонко нашинкуйте имбирь. Очистите и мелко порубите чеснок. Переложите цветную капусту, лук, имбирь и чеснок в большую миску. Полейте всё яблочным уксусом и хорошо перемешайте. Оставьте на 30 минут, чтобы ароматные компоненты проникли в капусту. В небольшой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте приправу для корейской моркови и прогрейте ее в масле около 2 минут. Перелейте горячее масло с приправой на капусту с луком, имбирем и чесноком. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Закройте миску крышкой и оставьте в прохладном месте на 12 часов.

Теперь ваша цветная капуста по-корейски готова. Настоятельно рекомендуется насладиться этим вкусным и пикантным блюдом, которое порадует вас и ваших гостей своим оригинальным вкусом. Приятного аппетита!