Цветная капуста с имбирём, чесноком и уксусом: отличная альтернатива моркови по-корейски

Цветная капуста по-корейски обязательно вам понравится, хотя она может не присутствовать в аутентичной корейской кухне. Это блюдо отличается пикантностью и острым вкусом, что делает его привлекательным для ценителей еды "с перчинкой".
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В этом рецепте от Gastronom. ru мы сочетаем цветную капусту с чесноком, имбирём и уксусом, чтобы создать вкусное и заманчивое блюдо, способное удовлетворить самых требовательных гурманов.
Ингредиенты на 4 порции:
— 1 кочан среднего размера цветной капусты,
— 1 небольшая белая луковица,
— небольшой кусочек корня имбиря (размером 2 см),
— 3-4 зубчика чеснока,
— 4 столовые ложки яблочного уксуса,
— 7 столовых ложек растительного масла,
— 2 столовые ложки приправы для корейской моркови.
Рецепт приготовления:
Подготовьте цветную капусту, вымойте кочан и разделите на соцветия. Удалите стебель и разберите капусту на маленькие цветочки.
Очистите лук от шелухи и нарежьте его тонкими полукольцами. Очистите и тонко нашинкуйте имбирь. Очистите и мелко порубите чеснок.
Переложите цветную капусту, лук, имбирь и чеснок в большую миску. Полейте всё яблочным уксусом и хорошо перемешайте. Оставьте на 30 минут, чтобы ароматные компоненты проникли в капусту.
В небольшой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте приправу для корейской моркови и прогрейте ее в масле около 2 минут.
Перелейте горячее масло с приправой на капусту с луком, имбирем и чесноком. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Закройте миску крышкой и оставьте в прохладном месте на 12 часов.
Теперь ваша цветная капуста по-корейски готова. Настоятельно рекомендуется насладиться этим вкусным и пикантным блюдом, которое порадует вас и ваших гостей своим оригинальным вкусом. Приятного аппетита!