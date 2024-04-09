Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замглавы МИД РФ Вершинин: РФ предоставит суду ООН доказательства зверств боевиков ВСУ
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в марте
Усадка одежды после стирки: почему происходит и как это исправить?
Скандал с Шнуровым: что выявила проверка полиции в его песне о городе
Украинские боевики применили химическое оружие в ДНР
Заместитель управляющего Пенсионного Фонда в Красноярском крае обвиняется в получении взятки
Врач Гончарова: уменьшение соли и прогулки улучшат состояние в магнитные бури
Наследие боли и борьба: Никита Ефремов откровенно о семейных тенях и страхах перед отцовством
Что делать после пикировки? Говорим о поливе рассады томатов
Цветная капуста с имбирём, чесноком и уксусом: отличная альтернатива моркови по-корейски

Цветная капуста по-корейски: пикантная закуска в азиатском стиле

1:59
Еда

Цветная капуста по-корейски обязательно вам понравится, хотя она может не присутствовать в аутентичной корейской кухне. Это блюдо отличается пикантностью и острым вкусом, что делает его привлекательным для ценителей еды "с перчинкой".

Цветная капуста по-корейски: пикантная закуска в азиатском стиле
Фото: creativecommons.org by Calliope is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

В этом рецепте от Gastronom. ru мы сочетаем цветную капусту с чесноком, имбирём и уксусом, чтобы создать вкусное и заманчивое блюдо, способное удовлетворить самых требовательных гурманов.

Ингредиенты на 4 порции:

— 1 кочан среднего размера цветной капусты,

— 1 небольшая белая луковица,

— небольшой кусочек корня имбиря (размером 2 см),

— 3-4 зубчика чеснока,

— 4 столовые ложки яблочного уксуса,

— 7 столовых ложек растительного масла,

— 2 столовые ложки приправы для корейской моркови.

Рецепт приготовления:

  1. Подготовьте цветную капусту, вымойте кочан и разделите на соцветия. Удалите стебель и разберите капусту на маленькие цветочки.
  2. Очистите лук от шелухи и нарежьте его тонкими полукольцами. Очистите и тонко нашинкуйте имбирь. Очистите и мелко порубите чеснок.
  3. Переложите цветную капусту, лук, имбирь и чеснок в большую миску. Полейте всё яблочным уксусом и хорошо перемешайте. Оставьте на 30 минут, чтобы ароматные компоненты проникли в капусту.
  4. В небольшой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте приправу для корейской моркови и прогрейте ее в масле около 2 минут.
  5. Перелейте горячее масло с приправой на капусту с луком, имбирем и чесноком. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Закройте миску крышкой и оставьте в прохладном месте на 12 часов.

Теперь ваша цветная капуста по-корейски готова. Настоятельно рекомендуется насладиться этим вкусным и пикантным блюдом, которое порадует вас и ваших гостей своим оригинальным вкусом. Приятного аппетита!

Цветная капуста по-корейски
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Появилась новая информация о задержании Марии Шукшиной

Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.

Адвокат Вербицкая-Линник не в курсе о задержании Марии Шукшиной
Андрей Бурковский открывает актерскую школу в Бостоне
Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка
Назван лучший корм среди влажного и сухого: выбор очевиден абсолютно для каждого владельца
Что стоит сажать рядом с зимним чесноком, чтобы он хорошо себя чувствовал
ВС РФ в Часове Яре выработали тактику, опираясь на опыт Артёмовска и Авдеевки Дмитрий Плотников Княгиня Шаховская предпочла светской жизни уход за бедными людьми Сергей Лебедев Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной Любовь Степушова
Шаурма с куриной грудкой и солёными огурцами: аппетитный и полезный домашний фастфуд
Голубых кровей: породы кошек с аристократическим характером
Замучались от постоянной линьки: вот причины, почему кошка начала бесконтрольно линять
Замучались от постоянной линьки: вот причины, почему кошка начала бесконтрольно линять
Последние материалы
Подмосковная земля подорожала на 30% за год
Как расплачиваться за границей — 6 советов
Полоски для удаления чёрных точек: разбираемся с их воздействием на кожу
Эксперты рассказали, где нельзя гладит кошку
Что рассказал инженер Tesla о смертельном аварийном случае с Autopilot?
Ученые США уверены, что в будущем знакомую нам Вселенную ожидает медленная гибель
Гарик Харламов и другие звезды: кто стал миллионером, а кто разорился в бизнесе
Ученые намерены производить кислород непосредственно на Луне из лунной пыли
Диетолог Гудсон: варёные яйца способствуют эффективному похудению
Ветеринары ответили, что значит, когда кошка сидит как человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников