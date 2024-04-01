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Цветная капуста, запечённая в духовке с сыром: нежное и вкусное вегетарианское блюдо

Цветная капуста, запечённая с сыром: можно подать на гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо

1:46
Еда

Рецепт цветной капусты, запечённой с сыром, несложен. Её можно подать на гарнир к мясным блюдам, или есть просто так, это очень вкусно! Особенно этот рецепт от Gastronom.ru актуален сейчас, в пост, да и вообще для всех, кто старается питаться правильно.

Цветная капуста, запечённая с сыром: можно подать на гарнир к мясу или как самостоятельное блюдо
Фото: flickr.com by Andrea Goh is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты на 6 порций:

- Цветная капуста – около 1,5 кг,

- Сливочное масло – 60 г,

- Мука – 3 ст. л.,

- Молоко – 500 мл,

- Сливки жирностью 33% – 100 мл,

- Натуральный йогурт – 100 мл,

- Брынза – 100 г,

- Зелёный лук или шнитт-лук – по вкусу,

- Соль, молотый чёрный перец, кайенский перец  - по вкусу.

Рецепт приготовления:

  1. Подготовьте ингредиенты запеканки. В большую кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Очистите цветную капусту, разделите на соцветия.
  2. Положите соцветия цветной капусты в кипящую воду. Варите на слабом огне 10 минут, затем откиньте на дуршлаг и обсушите.
  3. Растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте муку, обжарьте до коричневого цвета. Постепенно вливайте молоко, варите до получения гладкого соуса.
  4. Раскрошите брынзу, нарежьте зелёный лук. Смешайте готовый соус с сливками, йогуртом, брынзой и луком. Посолите, поперчите.
  5. Выложите цветную капусту в форму, залейте соусом и запекайте 30 минут при 180°C.

Готово! Получается невероятно нежное и ароматное блюдо, которое отлично подойдет как гарнир к основному блюду или в вегетарианском варианте. Попробуйте приготовить и насладитесь удивительным вкусом!

Цветная капуста запеченная с сыром
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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