Цветная капуста, запечённая в духовке с сыром: нежное и вкусное вегетарианское блюдо

Рецепт цветной капусты, запечённой с сыром, несложен. Её можно подать на гарнир к мясным блюдам, или есть просто так, это очень вкусно! Особенно этот рецепт от Gastronom.ru актуален сейчас, в пост, да и вообще для всех, кто старается питаться правильно.
Фото: flickr.com by Andrea Goh is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты на 6 порций:
- Цветная капуста – около 1,5 кг,
- Сливочное масло – 60 г,
- Мука – 3 ст. л.,
- Молоко – 500 мл,
- Сливки жирностью 33% – 100 мл,
- Натуральный йогурт – 100 мл,
- Брынза – 100 г,
- Зелёный лук или шнитт-лук – по вкусу,
- Соль, молотый чёрный перец, кайенский перец - по вкусу.
Рецепт приготовления:
Подготовьте ингредиенты запеканки. В большую кастрюлю налейте воду, посолите и доведите до кипения. Очистите цветную капусту, разделите на соцветия.
Положите соцветия цветной капусты в кипящую воду. Варите на слабом огне 10 минут, затем откиньте на дуршлаг и обсушите.
Растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте муку, обжарьте до коричневого цвета. Постепенно вливайте молоко, варите до получения гладкого соуса.
Раскрошите брынзу, нарежьте зелёный лук. Смешайте готовый соус с сливками, йогуртом, брынзой и луком. Посолите, поперчите.
Выложите цветную капусту в форму, залейте соусом и запекайте 30 минут при 180°C.
Готово! Получается невероятно нежное и ароматное блюдо, которое отлично подойдет как гарнир к основному блюду или в вегетарианском варианте. Попробуйте приготовить и насладитесь удивительным вкусом!
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