Гамбургер с вегетарианской котлетой: теперь любимый фастфуд можно даже в пост

Постный гамбургер: даже самый популярный фастфуд можно приготовить без мяса

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

На природе, где все кушают гамбургеры с сочными мясными котлетами, у вас есть возможность насладиться прекрасным альтернативным вариантом. Предлагаем приготовить вкусный гамбургер с вегетарианской котлетой по рецепту "Лайфхакер.ру".

Фото: commons.wikimedia.org by Макс Слоуик is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для этого вам понадобятся:

— 2-3 ломтика ржаного хлеба,

— 2-3 ржаные булочки для гамбургера,

— 1 стакан грецких орехов,

— 3 луковицы,

— 2 небольших клубня картофеля,

— 2 небольших томата,

— 1 морковь,

— 1 зубчик чеснока,

— 2 столовые ложки томатного соуса,

— 1 столовая ложка оливкового масла,

— листья салата,

— соль и перец по вкусу,

— растительное масло для жарки (1-2 ст. л.).

Приготовление

Начните с очищения и нарезки картофеля, лука и моркови на крупные куски. Пропустите картофель, лук, морковь и грецкие орехи через мясорубку. Размочите ржаной хлеб в воде и пропустите чеснок через чесночницу. Соедините все ингредиенты вместе, добавьте соль, перец и оливковое масло. Хорошо перемешайте. Сформуйте котлеты из полученной смеси и обжарьте их на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом или на гриле. Смажьте ржаные булочки томатным соусом и положите на них листы салата. Выложите обжаренные вегетарианские котлеты на салат, добавьте томаты и закройте верхней половинкой булочки.

Вот и всё! Ваш вкусный постный гамбургер с вегетарианской котлетой готов. Теперь вы можете насладиться прекрасным блюдом на природе, не отступая от своих принципов питания.