Гамбургер с вегетарианской котлетой: теперь любимый фастфуд можно даже в пост

На природе, где все кушают гамбургеры с сочными мясными котлетами, у вас есть возможность насладиться прекрасным альтернативным вариантом. Предлагаем приготовить вкусный гамбургер с вегетарианской котлетой по рецепту "Лайфхакер.ру".
Фото: commons.wikimedia.org by Макс Слоуик is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Для этого вам понадобятся:
— 2-3 ломтика ржаного хлеба,
— 2-3 ржаные булочки для гамбургера,
— 1 стакан грецких орехов,
— 3 луковицы,
— 2 небольших клубня картофеля,
— 2 небольших томата,
— 1 морковь,
— 1 зубчик чеснока,
— 2 столовые ложки томатного соуса,
— 1 столовая ложка оливкового масла,
— листья салата,
— соль и перец по вкусу,
— растительное масло для жарки (1-2 ст. л.).
Приготовление
Начните с очищения и нарезки картофеля, лука и моркови на крупные куски.
Пропустите картофель, лук, морковь и грецкие орехи через мясорубку.
Размочите ржаной хлеб в воде и пропустите чеснок через чесночницу.
Соедините все ингредиенты вместе, добавьте соль, перец и оливковое масло. Хорошо перемешайте.
Сформуйте котлеты из полученной смеси и обжарьте их на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом или на гриле.
Смажьте ржаные булочки томатным соусом и положите на них листы салата.
Выложите обжаренные вегетарианские котлеты на салат, добавьте томаты и закройте верхней половинкой булочки.
Вот и всё! Ваш вкусный постный гамбургер с вегетарианской котлетой готов. Теперь вы можете насладиться прекрасным блюдом на природе, не отступая от своих принципов питания.
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