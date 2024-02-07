Греческий соус можно приготовить дома: подайте его с мясом, рыбой, картошкой - обалденно вкусно

Дзадзики — не только известный греческий соус. Его можно есть в качестве вкуснейшей закуски для хлеба или питы. Используйте соус при подаче гамбургеров, запечённой картошки, мяса, рыбы, пишет menunedeli. ru.
Ингредиенты:
Приготовление.
1. Натрите очищенный огурец на тёрке.
2. В миску к огурцам положите соль. Смешайте и оставьте на десять минут.
3. Мелко нарежьте укроп и мяту.
4. Слейте лишний сок с огурцов.
5. К огурцам добавьте накрошенный чеснок.
6. Соедините с огурцами йогурт, укроп, мяту, чеснок. Размешайте.
7. Положите к соусу масло, лимонный сок, сушёный орегано и щепотку чёрного перца. Перемешайте.
Соус готов. При подаче можно украсить листьями мяты.
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