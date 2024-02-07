Греческий соус можно приготовить дома: подайте его с мясом, рыбой, картошкой - обалденно вкусно

Дзадзики - вкуснейший соус, который отлично сочетается с гамбургерами

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Дзадзики — не только известный греческий соус. Его можно есть в качестве вкуснейшей закуски для хлеба или питы. Используйте соус при подаче гамбургеров, запечённой картошки, мяса, рыбы, пишет menunedeli. ru.

Фото: Own work by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

500 г греческого йогурта,

250 г огурцов,

30 г укропа,

20 г мяты,

2 зубчика чеснока,

2 столовые ложки лимонного сока,

1 щепотка орегано,

4 столовые ложки оливкового масла,

1 щепотка перца,

0,5 чайной ложки соли.

Приготовление.

1. Натрите очищенный огурец на тёрке.

2. В миску к огурцам положите соль. Смешайте и оставьте на десять минут.

3. Мелко нарежьте укроп и мяту.

4. Слейте лишний сок с огурцов.

5. К огурцам добавьте накрошенный чеснок.

6. Соедините с огурцами йогурт, укроп, мяту, чеснок. Размешайте.

7. Положите к соусу масло, лимонный сок, сушёный орегано и щепотку чёрного перца. Перемешайте.

Соус готов. При подаче можно украсить листьями мяты.