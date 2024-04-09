Вкусный и питательный смузи со вкусом овсяного печенья: приготовить очень просто, могут справиться даже дети

Как приготовить смузи со вкусом овсяного печенья

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот универсальный смузи из молока и овсянки отлично подойдёт для завтрака или полдника. К тому же приготовить его достаточно просто, и с этим могут справиться даже дети.

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Ингредиенты

3/4 стакана овсяных хлопьев,

1/4 стакана изюма,

1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога,

1 стакан молока,

1/2 стакана жирного ванильного йогурта,

1 столовая ложка тростникового сахара.

Приготовление

Смешайте овсяные хлопья, изюм и специи, влейте молоко, полностью перемешайте и отставьте в сторону минут на 15, чтобы овёс набух. Взбейте на высокой скорости смесь. Добавьте йогурт, сахар и лёд, взбейте.