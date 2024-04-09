Вкусный и питательный смузи со вкусом овсяного печенья: приготовить очень просто, могут справиться даже дети
Как приготовить смузи со вкусом овсяного печенья
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Этот универсальный смузи из молока и овсянки отлично подойдёт для завтрака или полдника. К тому же приготовить его достаточно просто, и с этим могут справиться даже дети.
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 3/4 стакана овсяных хлопьев,
- 1/4 стакана изюма,
- 1/4 чайной ложки специй для тыквенного пирога,
- 1 стакан молока,
- 1/2 стакана жирного ванильного йогурта,
- 1 столовая ложка тростникового сахара.
Приготовление
- Смешайте овсяные хлопья, изюм и специи, влейте молоко, полностью перемешайте и отставьте в сторону минут на 15, чтобы овёс набух.
- Взбейте на высокой скорости смесь.
- Добавьте йогурт, сахар и лёд, взбейте.
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Смузи с овсяными хлопьями
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру