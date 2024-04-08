Знаменитый американский салат с макаронами: готовить просто, кушать вкусно Весь секрет в сливочном соусе

Американский салат с макаронами: классическая кулинария

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Американский салат с макаронами понравится всей вашей семье. В этой версии используется меньше майонеза, чем в традиционных рецептах.

Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты

2 чашки макарон, приготовленных,

1/3 стакана нарезанного кубиками сельдерея,

1/4 стакана измельчённого красного лука,

1 столовая ложка измельчённой петрушки,

1/2 стакана нарезанных кубиками спелых помидоров (по желанию),

1/2 стакана майонеза,

3/4 чайной ложки сухой горчицы,

1,5 чайной ложки сахара,

1,5 столовой ложки яблочного уксуса,

3 столовые ложки сметаны,

1/2 чайной ложки соли плюс ещё по вкусу,

чёрный перец.

Приготовление

В большой миске смешайте макароны, сельдерей, лук, петрушку и помидоры, если используете. В небольшой миске смешайте майонез, горчицу, сахар, уксус, сметану и соль. Полейте салат заправкой и перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу.