Знаменитый американский салат с макаронами: готовить просто, кушать вкусно Весь секрет в сливочном соусе

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Американский салат с макаронами: классическая кулинария

1:02
Еда

Американский салат с макаронами понравится всей вашей семье. В этой версии используется меньше майонеза, чем в традиционных рецептах.

Американский салат с макаронами: классическая кулинария
Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты

  • 2 чашки макарон, приготовленных,
  • 1/3 стакана нарезанного кубиками сельдерея,
  • 1/4 стакана измельчённого красного лука,
  • 1 столовая ложка измельчённой петрушки,
  • 1/2 стакана нарезанных кубиками спелых помидоров (по желанию),
  • 1/2 стакана майонеза,
  • 3/4 чайной ложки сухой горчицы,
  • 1,5 чайной ложки сахара,
  • 1,5 столовой ложки яблочного уксуса,
  • 3 столовые ложки сметаны,
  • 1/2 чайной ложки соли плюс ещё по вкусу,
  • чёрный перец.

Приготовление

  1. В большой миске смешайте макароны, сельдерей, лук, петрушку и помидоры, если используете.
  2. В небольшой миске смешайте майонез, горчицу, сахар, уксус, сметану и соль.
  3. Полейте салат заправкой и перемешайте. 
  4. Добавьте соль и перец по вкусу. 
Американский салат с пастой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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