Знаменитый американский салат с макаронами: готовить просто, кушать вкусно Весь секрет в сливочном соусе
Американский салат с макаронами: классическая кулинария
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Американский салат с макаронами понравится всей вашей семье. В этой версии используется меньше майонеза, чем в традиционных рецептах.
Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Ингредиенты
- 2 чашки макарон, приготовленных,
- 1/3 стакана нарезанного кубиками сельдерея,
- 1/4 стакана измельчённого красного лука,
- 1 столовая ложка измельчённой петрушки,
- 1/2 стакана нарезанных кубиками спелых помидоров (по желанию),
- 1/2 стакана майонеза,
- 3/4 чайной ложки сухой горчицы,
- 1,5 чайной ложки сахара,
- 1,5 столовой ложки яблочного уксуса,
- 3 столовые ложки сметаны,
- 1/2 чайной ложки соли плюс ещё по вкусу,
- чёрный перец.
Приготовление
- В большой миске смешайте макароны, сельдерей, лук, петрушку и помидоры, если используете.
- В небольшой миске смешайте майонез, горчицу, сахар, уксус, сметану и соль.
- Полейте салат заправкой и перемешайте.
- Добавьте соль и перец по вкусу.
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Американский салат с пастой
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру