Больше половины жителей РФ считают, что российские вина могут успешно конкурировать с иностранными

SimpleWine: больше половины россиян не сомневаются в хорошем качестве отечественных вин

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Из исследования SimpleWine следует, что большинство россиян по-прежнему положительно относятся к вину отечественного производства.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно данным исследования, 56% респондентов считают, что российские вина обладают высоким качеством, а более половины опрошенных (62%) уверены, что наши вина могут успешно соперничать с иностранными брендами. В то же время, 73% россиян считают, что в стране можно развивать культуру потребления вина.

В отчёте отмечается, что основной причиной ограниченной популярности российских вин являются негативные стереотипы и предубеждения, связанные с отечественными напитками.

В качестве мер поддержки российских производителей респонденты назвали увеличение пропаганды и рекламы российских вин (38%), проведение винных фестивалей и выставок (38%), а также общую рекламу винодельческой индустрии (37%), сообщает Газета.Ru.

Заключительный вывод отчёта свидетельствует о том, что значительная часть россиян готова потратить свои средства на качественное отечественное вино. Треть респондентов (33%) заявили, что готовы заплатить более 1500 рублей за бутылку качественного вина, 17% готовы потратить от 500 до 800 рублей, а 14% — от 800 до 1000 рублей.

Заинтересованность в высокой цене на российское вино проявила в основном молодежь в возрасте от 21 до 25 лет (57%), в то время как среди респондентов старшего поколения (55+) поддержку такой идеи выразили только 15%.