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Аппетитный суп с тефтелями: первое и второе в одном блюде

Суп с тефтелями: вкусное первое блюдо, которое очень нравится детям

1:50
Еда

Блюдо, приготовленное с использованием тефтелей, представляет собой питательный суп с неповторимым вкусом и текстурой. Тефтели, которые получаются в результате добавления риса в фарш, очень нравятся деткам из-за своих нежных рисовых "иголок". Суп с тефтелями — насыщенное блюдо, которое можно наслаждаться даже без хлеба.

Суп с тефтелями: вкусное первое блюдо, которое очень нравится детям
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления супа с тефтелями от сайта "Едим Дома" вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 3 л воды,
  • 1 морковь,
  • 1 помидор,
  • 2 луковицы,
  • 1/4 стакана риса,
  • 300 г мясного фарша,
  • 1 яйцо,
  • небольшой пучок зелени,
  • 3 ст. л. растительного масла,
  • соль, чёрный перец — по вкусу,
  • сметана — для подачи.

Приготовление

  1. Смешайте мясной фарш, нашинкованный лук, яйцо, соль, перец, промытый рис и по желанию мелко нарезанную зелень. Хорошо вымешайте все ингредиенты и сформируйте тефтели.
  2. На разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте соломкой нарезанную морковь и тушите овощи до их мягкости. Добавьте очищенные и нарезанные помидоры. Тушите овощи ещё несколько минут.
  3. В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и положите обжаренные лук и морковь. Затем добавьте тефтели и варите их в бульоне около 5-10 минут.
  4. Между тем помойте и очистите картофель, нарежьте его маленькими кубиками и добавьте в суп. Дайте супу еще раз закипеть, затем уменьшите огонь, прикройте кастрюлю крышкой и готовьте до полной готовности картофеля.
  5. Разлейте готовый рассольник по тарелкам, добавьте сметану и посыпьте свежей зеленью.

Вот и готов вкусный суп с тефтелями! Наслаждайтесь этим ароматным и питательным блюдом!

Такой супчик хоть Каждый день подавайте. Узбекский Суп с Тефтелями
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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