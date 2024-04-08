Аппетитный суп с тефтелями: первое и второе в одном блюде

Суп с тефтелями: вкусное первое блюдо, которое очень нравится детям

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Блюдо, приготовленное с использованием тефтелей, представляет собой питательный суп с неповторимым вкусом и текстурой. Тефтели, которые получаются в результате добавления риса в фарш, очень нравятся деткам из-за своих нежных рисовых "иголок". Суп с тефтелями — насыщенное блюдо, которое можно наслаждаться даже без хлеба.

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Для приготовления супа с тефтелями от сайта "Едим Дома" вам понадобятся следующие ингредиенты:

3 л воды,

1 морковь,

1 помидор,

2 луковицы,

1/4 стакана риса,

300 г мясного фарша,

1 яйцо,

небольшой пучок зелени,

3 ст. л. растительного масла,

соль, чёрный перец — по вкусу,

сметана — для подачи.

Приготовление

Смешайте мясной фарш, нашинкованный лук, яйцо, соль, перец, промытый рис и по желанию мелко нарезанную зелень. Хорошо вымешайте все ингредиенты и сформируйте тефтели. На разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте соломкой нарезанную морковь и тушите овощи до их мягкости. Добавьте очищенные и нарезанные помидоры. Тушите овощи ещё несколько минут. В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и положите обжаренные лук и морковь. Затем добавьте тефтели и варите их в бульоне около 5-10 минут. Между тем помойте и очистите картофель, нарежьте его маленькими кубиками и добавьте в суп. Дайте супу еще раз закипеть, затем уменьшите огонь, прикройте кастрюлю крышкой и готовьте до полной готовности картофеля. Разлейте готовый рассольник по тарелкам, добавьте сметану и посыпьте свежей зеленью.

Вот и готов вкусный суп с тефтелями! Наслаждайтесь этим ароматным и питательным блюдом!