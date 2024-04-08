Аппетитный суп с тефтелями: первое и второе в одном блюде

Блюдо, приготовленное с использованием тефтелей, представляет собой питательный суп с неповторимым вкусом и текстурой. Тефтели, которые получаются в результате добавления риса в фарш, очень нравятся деткам из-за своих нежных рисовых "иголок". Суп с тефтелями — насыщенное блюдо, которое можно наслаждаться даже без хлеба.
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Для приготовления супа с тефтелями от сайта "Едим Дома" вам понадобятся следующие ингредиенты:
3 л воды,
1 морковь,
1 помидор,
2 луковицы,
1/4 стакана риса,
300 г мясного фарша,
1 яйцо,
небольшой пучок зелени,
3 ст. л. растительного масла,
соль, чёрный перец — по вкусу,
сметана — для подачи.
Приготовление
Смешайте мясной фарш, нашинкованный лук, яйцо, соль, перец, промытый рис и по желанию мелко нарезанную зелень. Хорошо вымешайте все ингредиенты и сформируйте тефтели.
На разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности. Затем добавьте соломкой нарезанную морковь и тушите овощи до их мягкости. Добавьте очищенные и нарезанные помидоры. Тушите овощи ещё несколько минут.
В кастрюле вскипятите воду, добавьте соль и положите обжаренные лук и морковь. Затем добавьте тефтели и варите их в бульоне около 5-10 минут.
Между тем помойте и очистите картофель, нарежьте его маленькими кубиками и добавьте в суп. Дайте супу еще раз закипеть, затем уменьшите огонь, прикройте кастрюлю крышкой и готовьте до полной готовности картофеля.
Разлейте готовый рассольник по тарелкам, добавьте сметану и посыпьте свежей зеленью.
Вот и готов вкусный суп с тефтелями! Наслаждайтесь этим ароматным и питательным блюдом!
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