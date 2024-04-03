Вкусный салат из груши с острой крошкой горгонзолы и зёрнами граната станет украшением любого праздничного стола

Салат из груши, граната и горгонзолы: не стыдно предложить гостям

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот необыкновенно вкусный салат с грушей, салатными листьями и зёрнышками граната, похожими на драгоценные камушки, станет украшением любого праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Assianir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сладкие свежие ломтики груши, немного острой крошки горгонзолы, поджаренные грецкие орехи и нарезанный зелёный лук — на приготовление этого блюда вы потратите примерно 25 минут!

Ингредиенты

Заправка:

3 столовые ложки яблочного уксуса,

2 столовые ложки оливкового масла,

1 столовая ложка мёда,

1 чайная ложка дижонской горчицы,

1 щепотка соли,

1 щепотка молотого белого перца.

Салат:

6 чашек салата ромэн — порвать, вымыть и высушить,

⅓ стакана измельчённых поджаренных грецких орехов,

1/4 чашки раскрошенного сыра горгонзола,

1 красная груша, очищенная от сердцевины и нарезанная ломтиками,

1/4 стакана зёрен граната,

1 зелёный лук, нарезанный.

Приготовление

Смешайте яблочный уксус, оливковое масло, мёд, дижонскую горчицу, соль и белый перец в небольшой миске. Выложите салат в салатницу. Посыпаем поджаренными кусочками грецких орехов и сырной крошкой. Разложите ломтики груши по верху салата, посыпьте зёрнышками граната и нарезанным зелёным луком. Полейте заправкой и подавайте.